Consultoria
Após os estudos do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP), foi organizada uma consulta sobre o projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay, de acordo com o Código Ambiental.
Em 4 de junho de 2014, a Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP) recomendou a organização de uma consulta ao público, sob a égide de uma pessoa independente que seria a fiadora. Em 2 de julho de 2014, nomeou a Sra. Claude Brévan como fiadora da consulta.
A consulta ocorreu de 10 de novembro de 2014 a 10 de janeiro de 2015. Seus objetivos eram:
- Para informar os habitantes, autoridades eleitas e atores econômicos e associados dos municípios cruzaram sobre o projeto
- Trocar com estes últimos para ouvir sua opinião e enriquecer o projeto de acordo com suas propostas
Como parte da consulta preliminar, três variantes de rota foram submetidas ao público para opinião. Essa consulta gerou uma participação significativa e rica de moradores, usuários e partes interessadas de todos os territórios.
O balanço patrimonial
Em 8 de julho de 2015, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités (então Syndicat des Transports d'Île-de-France – STIF) adotou os resultados da consulta sobre a extensão da linha 1 até Val de Fontenay, apresentando todas as opiniões expressas pelo site, pelos mapas em T e pelas reuniões públicas. O relatório leva em conta as lições aprendidas com a consulta e observa o relatório elaborado pelo fiador da consulta.
Avaliação da consulta
Février 2015
Resumo dos resultados da consulta
Février 2015
Relatório do Fiador
O Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités então decidiu continuar os estudos com base em:
- Duas variantes do resort Les Rigollots, e para propor ao final do diagrama esquemático, a variante escolhida
- Uma estação terminal a leste da estação Val de Fontenay, um fator para o bom desempenho da extensão da linha 1 e garantindo boa qualidade de conexão
- Um aprofundamento da rota 1, passando pela estação intermediária Grands Pêchers e pela rota alternativa que atende o cruzamento de Verdun e permite um término em Val de Fontenay East, e então propor, dentro do quadro do diagrama principal, a variante escolhida.
Da consulta à investigação pública
Entre a consulta de 2014 e a investigação pública de 2022, o diálogo com o território continuou à medida que os estudos avançavam.
Na reunião do comitê de monitoramento de 19 de outubro de 2016, reunindo os parceiros e autoridades eleitas envolvidas com a extensão, a Île-de-France Mobilités apresentou as conclusões dos estudos sobre variantes intermediárias de estações realizados com a RATP. A escolha do trajeto que passava pela estação Grands Pêchers foi mantida por todos os parceiros para a continuação dos estudos esquemáticos.
Esses estudos visaram aprofundar a solução escolhida entre as diferentes variantes. Ao mesmo tempo, as autoridades locais envolvidas pela rota têm participado de trocas regulares.
Todas essas discussões, realizadas em paralelo com a realização dos estudos, levaram a Île-de-France Mobilités e a RATP a otimizar o projeto apresentado em consulta, por meio de várias mudanças, sem modificar as principais características do projeto.