O balanço patrimonial

Após os estudos do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP), foi organizada uma consulta sobre o projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay, de acordo com o Código Ambiental.

Em 4 de junho de 2014, a Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP) recomendou a organização de uma consulta ao público, sob a égide de uma pessoa independente que seria a fiadora. Em 2 de julho de 2014, nomeou a Sra. Claude Brévan como fiadora da consulta.

A consulta ocorreu de 10 de novembro de 2014 a 10 de janeiro de 2015. Seus objetivos eram:

Para informar os habitantes, autoridades eleitas e atores econômicos e associados dos municípios cruzaram sobre o projeto

Trocar com estes últimos para ouvir sua opinião e enriquecer o projeto de acordo com suas propostas

Como parte da consulta preliminar, três variantes de rota foram submetidas ao público para opinião. Essa consulta gerou uma participação significativa e rica de moradores, usuários e partes interessadas de todos os territórios.