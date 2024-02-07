Inquéritos públicos

MetrôLinha 1

Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 09/12/2020

Diagrama Esquemático

2021. Arquivo de Inquérito Público

Guia de leitura para o arquivo de inquérito público

Anexo A - Informações Jurídicas e Administrativas

Anexo B - Nota Explicativa

Exposição C - Planta do Terreno

Exposição D - Plano Geral de Trabalho

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 0 - Introdução

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 1 - Resumo Não Técnico

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 2 - Alternativas

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 3 - Descrição do Projeto

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 4 - Declaração Inicial (1/2)

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 4 - Declaração Inicial (2/2)

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 5 - Impactos e Medidas

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 6 - Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas e Grandes Perigos

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 7 - Infraestrutura de Transporte

Anexo E - Avaliação de impacto - Capítulo 8 - Implicações da Natura 2000

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 9 - Métodos e Autores

Anexo F - Estimativa Resumida de Despesas

Exemplo G - Avaliação Socioeconômica

Exemplo H - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano

Anexo I - Apêndices (1/2)

Anexo I - Apêndices (2/2)

2022. Inquérito público

Deliberação do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités em 09/12/2021

Ordem interprefeitural - aviso de inquérito público

Ordem interprefeitural - aviso de inquérito público - anexos

Relatório da Comissão de Inquérito

Pareceres e conclusões fundamentadas do Comitê de Inquérito

Publicações da investigação pública

Cartaz da investigação pública

Pacote de informações

Comunicado de imprensa

Carter da Investigação Pública - 3ª reunião

2022. Declaração do Projeto

Deliberação do Conselho de Administração em 07/12/2022

Apêndice 1 à Deliberação do Conselho de Administração de 07/12/2022

Apêndice 2 à deliberação do Conselho de Diretores de 07/12/2022

2022. Decisão estadual

Comunicado de imprensa do IDFM após a decisão do Estado

