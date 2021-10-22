MetrôLinha 1

ExtensãoChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Biblioteca

2022. Decisão estadual

Comunicado de imprensa do IDFM após a decisão do Estado

2022. Declaração do Projeto

Deliberação do Conselho de Administração em 07/12/2022

Apêndice 1 à Deliberação do Conselho de Administração de 07/12/2022

Apêndice 2 à deliberação do Conselho de Diretores de 07/12/2022

2022. Inquérito público

Deliberação do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités em 09/12/2021

Ordem interprefeitural - aviso de inquérito público

Ordem interprefeitural - aviso de inquérito público - anexos

Cartaz da investigação pública

Pacote de informações

Guia de leitura para o arquivo de inquérito público

Comunicado de imprensa

Carter da Investigação Pública - 3ª reunião

Relatório da Comissão de Inquérito

Pareceres e conclusões fundamentadas do Comitê de Inquérito 2,0 MiB

2021. Arquivo de Inquérito Público

Anexo A - Informações Jurídicas e Administrativas

Anexo B - Nota Explicativa

Exposição C - Planta do Terreno

Exposição D - Plano Geral de Trabalho

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 0 - Introdução

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 1 - Resumo Não Técnico

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 2 - Alternativas

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 3 - Descrição do Projeto

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 4 - Declaração Inicial (1/2)

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 4 - Declaração Inicial (2/2)

Anexo E - Declaração de Impacto - Capítulo 5 - Impactos e Medidas

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 6 - Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas e Grandes Perigos

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 7 - Infraestrutura de Transporte

Anexo E - Avaliação de impacto - Capítulo 8 - Implicações da Natura 2000

Exemplo E - Declaração de Impacto - Capítulo 9 - Métodos e Autores

Anexo F - Estimativa Resumida de Despesas

Exemplo G - Avaliação Socioeconômica

Exemplo H - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano

Anexo I - Apêndices (1/2)

Anexo I - Apêndices (2/2)

2020. Diagrama esquemático

Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 09/12/2020

Diagrama Esquemático

Boletins informativos

Boletim nº 1

Boletim nº 2

Fichas informativas

Folha de previsão de tráfego

Folha de Custos do Projeto

Ficha informativa As estações

Ficha informativa As rotas

Folha de dados urbana

Ficha informativa Terra

Ficha informativa As obras

O Bois de Vincennes

2016. Estudos aprofundados

Ficha Informativa - Levantamentos Geotécnicos

Comunicado de imprensa - 18102016

2014-2015. Revisão da consulta

Avaliação da consulta

Resumo dos resultados da consulta

Relatório do Fiador

L1VDF - Apêndices do Balanço Patrimonial

Avaliação da consulta interativa

Aprovação do relatório de consulta

2014. CNDP

Decisão do CNDP de 2 de julho de 2014

Decisão do CNDP de 4 de junho de 2014

2014. Questionário de consulta

Resultados do questionário

Questionário de consulta

2014. Documentos de Reuniões Públicas

Relato do encontro dos viajantes no Val de Fontenay

Reuniões Públicas - Apresentação de Apresentações

Relatório da reunião local no mercado de Diderot

Atas da reunião das partes interessadas

Reunião Pública de Vincennes - Relatório Completo - 24-11-14

Reunião Pública de Vincennes - Ata Resumida - 24-11-14

Relatório do encontro entre viajantes no Château de Vincennes

Reunião pública Montreuil - Relatório completo - 021214

Reunião pública Montreuil - Relatório resumo - 021214

Reunião pública Fontenay-sous-Bois - Relatório completo - 171214

Reunião pública Fontenay-sous-Bois - Relatório resumido - 171214

2014. Ferramentas de Informação

Pacote de informações

Pasta

Os números da consulta

2013. Objetivos e Principais Características

Objetivos e Principais Recursos

Deliberação do STIF de 10 de dezembro de 2013

