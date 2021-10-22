MetrôLinha 1

ExtensãoChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Métodos de construção

O trabalho será realizado principalmente no subsolo, com o uso de uma máquina de perfuração de túnel; e a partir da superfície (em corte e cobertura quando possível) para estações, estruturas auxiliares e o centro de quebra de trens. A conexão com a estação traseira do Château de Vincennes será feita parcialmente a partir da superfície e parcialmente subterrânea.

Durante as obras, as interrupções na vida local (desvios de trânsito, poluição sonora, vibrações ou emissões de poeira) serão concentradas ao redor das estações e estruturas técnicas. Os donos do projeto implementarão um conjunto de medidas para limitar essas interrupções ao máximo:

• O tráfego rodoviário e os caminhos para pedestres serão mantidos durante toda a duração das obras,
• Os canteiros de obras estarão sujeitos a uma gestão supervisionada, com atenção especial ao seu desempenho adequado, estrita conformidade com cronogramas e planos de circulação de máquinas adaptados localmente,
• Graças à técnica de perfuração de túneis (TBM), a poluição por ruído e vibração da obra será reduzida e limitada apenas a estações e estruturas auxiliares,
• Dispositivos para reduzir o ruído emitido por máquinas de construção serão implantados,
• Sistemas de monitoramento acústico e de vibrações serão instalados durante toda a duração do trabalho,
• Comunicação local será estabelecida para informar continuamente os moradores e usuários envolvidos.

A construção do túnel

O túnel utilizado pelos metrôs será construído principalmente por uma máquina de perfuração. Essa usina móvel subterrânea gradualmente escavou o solo e instalou os segmentos, elementos pré-fabricados de concreto que formam os anéis que compõem as paredes do túnel e garantem sua solidez e estanqueidade.

Esse método de construção apresenta várias vantagens importantes em um ambiente urbano denso: ausência virtual de impactos para os moradores locais, redução dos direitos de passagem de trabalho na superfície (com exceção dos poços de entrada e saída da perfuradora de túnel), controle dos riscos associados à escavação e manutenção da estabilidade do solo.

A máquina de perfuração começará a escavar de um novo centro de reparo de trens até seu poço de saída localizado a leste de seu terminal atual, a estação Château de Vincennes.

O que é uma máquina de perfuração de túneis?

A máquina de perfuração de túneis é uma máquina poderosa, semelhante a uma fábrica subterrânea. Com um comprimento total de cerca de 100 metros, realiza tanto a escavação do subsolo, o suporte do terreno atravessado quanto a construção efetiva do túnel, garantindo estabilidade e estanqueidade. É composto por duas partes principais: o escudo e o equipamento seguinte. O escudo é usado para escavar (com a roda de corte), montar os segmentos (elementos pré-fabricados que compõem o revestimento final) e extrair o material escavado. Na parte traseira do para-choque vem o trem seguinte, colocado sobre trilhos. Ele é usado para transportar os segmentos do lado de fora, controlar a máquina de perfuração de túneis e evacuar os resíduos para o poço de entrada, que é a base traseira da perfuradora de túneles.

Diagrama do funcionamento de uma máquina de perfuração de túneis
Obras auxiliares

As estruturas técnicas, conhecidas como "estruturas auxiliares", são essenciais para o bom funcionamento do metrô e para a segurança dos passageiros. Eles desempenham uma variedade de funções:

• O acesso dos bombeiros permite a intervenção dos serviços de emergência,
• As estruturas de ventilação garantem a renovação do ar no túnel e a extração da fumaça em caso de incêndio,
• As estações retificadoras fornecem eletricidade para os trens do metrô,
• As subestações fornecem eletricidade para as estações e estruturas técnicas,
• As estações de desaguamento coletam a água de escoamento do túnel.

Serão necessárias obras técnicas; Alguns desempenham várias funções para limitar custos, por um lado, e a duração da obra e o número de locais, por outro, garantindo uma integração arquitetônica e urbana de qualidade.

O método de construção de paredes de diafragma foi escolhido para as oito estruturas técnicas:

• Paredes de diafragma de concreto que delimitam os contornos das futuras estações e estruturas são primeiro instaladas a partir da superfície,
• Depois, a terra localizada entre essas paredes é gradualmente extraída até o nível das plataformas,
• Finalmente, os acessos e níveis subterrâneos são criados no volume assim desobstruído.

O método da parede diafragmática é particularmente adequado para a construção de estruturas profundas; Ela garante a impermeabilização das estruturas e a estabilidade do solo.