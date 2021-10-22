Métodos de construção

O trabalho será realizado principalmente no subsolo, com o uso de uma máquina de perfuração de túnel; e a partir da superfície (em corte e cobertura quando possível) para estações, estruturas auxiliares e o centro de quebra de trens. A conexão com a estação traseira do Château de Vincennes será feita parcialmente a partir da superfície e parcialmente subterrânea.

Durante as obras, as interrupções na vida local (desvios de trânsito, poluição sonora, vibrações ou emissões de poeira) serão concentradas ao redor das estações e estruturas técnicas. Os donos do projeto implementarão um conjunto de medidas para limitar essas interrupções ao máximo:

• O tráfego rodoviário e os caminhos para pedestres serão mantidos durante toda a duração das obras,

• Os canteiros de obras estarão sujeitos a uma gestão supervisionada, com atenção especial ao seu desempenho adequado, estrita conformidade com cronogramas e planos de circulação de máquinas adaptados localmente,

• Graças à técnica de perfuração de túneis (TBM), a poluição por ruído e vibração da obra será reduzida e limitada apenas a estações e estruturas auxiliares,

• Dispositivos para reduzir o ruído emitido por máquinas de construção serão implantados,

• Sistemas de monitoramento acústico e de vibrações serão instalados durante toda a duração do trabalho,

• Comunicação local será estabelecida para informar continuamente os moradores e usuários envolvidos.