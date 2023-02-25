Opiniões publicadas

Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle Le Bourget-Drancy

Avis de SNCF Gares & Connexions pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

O projeto de reurbanização do centro Le Bourget – Drancy é uma oportunidade real para o desenvolvimento da estação SNCF. Além de modernizar uma estação estratégica no eixo norte da rede Île-de-France,

O projeto|Drancy

Contribution Ville de Drancy

Senhoras e senhores, A cidade de Drancy, que represento, apoia o cenário nº 1, ou seja, aquele que prevê a construção de uma instalação de estacionamento e transporte no coração do triângulo ferro

O projeto|Autre

Contribution de Paris en Selle

Por favor, confira nossa opinião sobre o projeto de reurbanização do polo Le Bourget - Drancy.

Consultoria|Autre

Avis SNCF Transilien pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

O projeto de reurbanização do centro Le Bourget-Drancy faz claramente sentido em relação à abertura da estação no lado de Drancy. Este projeto facilitará o acesso à estação pelo sul, permitindo mais

O projeto|Drancy

Pôle le bourget-drancy

Dou minha opinião sobre o cenário 1.

O projeto|Drancy

Réversabilité du projet et intégration dans un parcours résidentiel agréable

O projeto de reurbanização do polo da estação Le Bourget Drancy deve levar em conta melhor os habitantes de Drancy, a cidade em questão, a mais populosa, com 72.000 habitantes atualmente, que é mal se

O projeto|Autre

Avis de l'Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France

Por favor, encontre anexo a opinião da Associação de Usuários de Transporte / FNAUT Ile-de-France.

O projeto|Drancy

gare en ville de banlieue = prévoir des parkings

Dada a frequência catastrófica dos ônibus na região, é essencial dar aos moradores a oportunidade de deixar seus carros na estação. Caso contrário, continuarei dirigindo para o trabalho. O cenário 1

O projeto|Drancy

Projet 1

Trabalhadores que precisam de seus carros por motivos pessoais devem poder usar vagas de estacionamento. Levar e buscar crianças, fazer recados, ir ao médico ou visitar pessoas no hospital. Os passage

O projeto|Drancy

Projet 2

Prefiro o projeto 2.