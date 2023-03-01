Encerramento do inquérito público para o Bonde 1!

Data de publicação: 4 de novembro de 2019

De 18 de setembro a 18 de outubro, foi realizada a investigação pública sobre o projeto de extensão do Bonde 1. Agradecemos sua participação nesta etapa importante da vida do projeto.

As contribuições foram possibilitadas por meio de várias ferramentas de participação: o registro eletrônico online possibilitou o envio de opinião online, as permanências mantidas pela Comissão de Inquérito Público nas cidades da rota (Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison) permitiram ao público dar sua opinião sobre o registro em papel dedicado à investigação, ou conversar diretamente com os comissários investigadores para compartilhar quaisquer observações com eles.

Moradores, associações, comerciantes e autoridades eleitas puderam consultar o arquivo da investigação de interesse público, disponibilizado nas prefeituras de Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison, bem como nos sites do projeto e da Prefeitura.

A comissão de inquérito agora tem 30 dias para enviar seu resumo ao Prefeito de Hauts-de-Seine. Ele apresentará um relatório sobre o andamento da investigação pública, bem como um parecer sobre o projeto. Esses documentos levarão em conta todas as contribuições apresentadas durante a investigação e permitirão ao Prefeito decidir sobre a declaração de utilidade pública do projeto.