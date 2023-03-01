A rota
O projeto planeja estender a linha de bonde por 7,5 km, no coração das cidades de Nanterre e Rueil-Malmaison. Com 15 estações, espaçadas em média a 500 metros, essa nova linha oferecerá um serviço local, o mais próximo possível dos diferentes distritos e instalações da região.
O trajeto do Bonde 1
Le Petit Nanterre
O bonde cruzará o Petit Nanterre pela Avenue de la République que atende o Hospital Max Fourestier, a mesquita Okba Ibn Nafaa e as lojas do bairro. Isso facilitará os vínculos do distrito com a Universidade e o centro da cidade de Nanterre, mas também com Colombes e a T2.
O bonde passará no meio dos trilhos, a via terá uma faixa de tráfego em cada direção e serão criadas ciclovias. Como a Avenue de la République é relativamente estreita, aquisições de terras são necessárias no pano de fundo dos jardins na margem norte.
O plano de tráfego de carros será modificado na aproximação à Pont de Rouen, com uma rua de mão única entre a Rue des Saules e a Rue du 11 Novembre, o que possibilita limitar as aquisições de terrenos e reduzir o tráfego de trânsito no distrito.
Foco na Ponte de Rouen
De acordo com as lições aprendidas na consulta, será criada uma abertura pacífica sob os trilhos ferroviários e rodoviários da Pont de Rouen, permitindo uma nova passagem para fora da rodovia para o bonde, pedestres e ciclistas.
Essa solução possibilita responder de forma mais ampla aos desafios de reurbanizar essa área, em favor de pedestres e ciclistas, e fortalecer os laços entre Petit Nanterre e o distrito universitário.
Os espaços próximos à Pont de Rouen também serão transformados ao redor da futura estação "Petit Nanterre", marcando a entrada para o distrito.
Ao redor da Universidade
O Bonde 1 atenderá instalações em escala metropolitana, como a Universidade de Paris Nanterre, a cidade administrativa da Prefectura de Nanterre. Uma estação também servirá o Collège Républic. Este distrito inclui muitos projetos urbanos, como as Papèteries de Nanterre, os arredores da universidade e o coração do bairro, próximo à estação da Universidade de Nanterre.
O bonde estará localizado principalmente à beira da estrada.
A estação Nanterre Université ficará localizada em frente à estação, para conexões ideais com o RER A e o Trem L.
Joliot-Curie – Place de la Boule
Aqui, o Bonde 1 ligará o distrito da prefeitura, o centro antigo de Nanterre e a entrada da cidade de Rueil-Malmaison. Ele servirá o Théâtre des Amandiers, o Parque André Malraux, o Palais des Sports, a Prefeitura e o colégio Joliot-Curie.
O bonde estará localizado principalmente no meio dos trilhos. A estrada incluirá uma linha de tráfego em cada direção, com exceção das áreas de interseção, além de uma rota contínua para bicicletas.
A estação Nanterre – La Boule ficará localizada na frente da futura estação de metrô 15, para condições ideais de conexão.
Foco na Avenue Joliot Curie
A Avenida Joliot Curie abriga muitas instalações administrativas, escolares e esportivas.
O projeto planeja criar uma faixa de tráfego em cada direção, com exceção dos cruzamentos, e uma ciclovia, para facilitar as condições de tráfego. Também foi projetado para realizar o trabalho a uma distância suficiente do alinhamento das árvores ao norte (do lado da prefeitura e das casas) para preservá-lo. A maioria das árvores do lado sul (lado do ensino médio e do estádio) terá que ser removida e substituída por um novo alinhamento.
Foco na Place de la Boule
A Place de la Boule é uma porta de entrada para o centro da cidade de Nanterre e um futuro centro de transporte para o oeste da região de Île-de-France. Ele abrigará o Bonde 1, o futuro metrô 15 e várias linhas de ônibus. A estação de bonde será integrada ao pátio dianteiro da futura estação de metrô 15, para condições ideais de conexão.
O cruzamento atual será transformado em uma praça urbana emblemática, pacífica e atraente para pedestres e ciclistas. Ele se beneficiará do plantio de árvores.
As passagens subterrâneas sob a praça serão mantidas. A largura do que fica na Avenue du Maréchal Joffre será ligeiramente reduzida, mas ambas as direções de tráfego serão mantidas.
Malmaison
O Bonde 1 cruzará Rueil-Malmaison pelas avenidas Paul Doumer e Napoléon Bonaparte, atendendo o centro da cidade e suas lojas, além do teatro André Malraux, da Prefeitura, do conservatório regional e do Instituto Francês de Petróleo e Novas Energias. Seu trajeto continua até o Château de Malmaison.
O bonde ficará localizado no meio dos trilhos. A estrada terá uma faixa de tráfego em cada direção, com exceção das áreas de interseção. Serão criadas ciclovias, permitindo que o distrito se beneficie de condições de vida pacíficas e seguras.
Foco no centro da cidade de Rueil-Malmaison
A chegada do Bonde 1 possibilitará a requalificação da Avenida Paul Doumer e da Avenida Napoleão Bonaparte para benefício dos moradores locais, pedestres e ciclistas. O projeto planeja construir uma faixa em cada direção, com exceção dos cruzamentos principais, e o viaduto subterrâneo localizado no cruzamento com o Boulevard de l'Hôpital Stell será preenchido para permitir a passagem do bonde.
Ciclovias serão construídas e as travessias da avenida facilitarão para os pedestres, possibilitando a criação de ligações entre o centro da cidade e as vilas de Plaine-Gare, Belle-Rive e Bords-de-Seine. As árvores de alinhamento que precisarão ser removidas como parte do trabalho serão devolvidas por novos sujeitos. Vagas de estacionamento e entrega serão montadas próximas às lojas principais.
O Bonde 1 contribuirá assim para fortalecer a qualidade e a atratividade desse grande eixo do centro da cidade.
Foco no terminal
O terminal da linha está localizado próximo à Place Osíris, em Rueil-Malmaison. Essa localização possibilita atender tanto o Château de Malmaison, a piscina de Closeaux quanto as instalações esportivas próximas.
Foi projetado para otimizar as condições de conexão com as linhas de ônibus da região, especialmente de e para as Yvelines.
O tratamento arquitetônico da Place Osíris levará em conta seu valor histórico como antiga entrada da propriedade Malmaison, como parte dos procedimentos envolvendo o Arquiteto dos Edifícios da França.
O terminal será equipado com estacionamento para bicicletas e um armário coletivo seguro. Uma sala também será construída para acomodar os motoristas de bonde.