Foco no centro da cidade de Rueil-Malmaison

A chegada do Bonde 1 possibilitará a requalificação da Avenida Paul Doumer e da Avenida Napoleão Bonaparte para benefício dos moradores locais, pedestres e ciclistas. O projeto planeja construir uma faixa em cada direção, com exceção dos cruzamentos principais, e o viaduto subterrâneo localizado no cruzamento com o Boulevard de l'Hôpital Stell será preenchido para permitir a passagem do bonde.

Ciclovias serão construídas e as travessias da avenida facilitarão para os pedestres, possibilitando a criação de ligações entre o centro da cidade e as vilas de Plaine-Gare, Belle-Rive e Bords-de-Seine. As árvores de alinhamento que precisarão ser removidas como parte do trabalho serão devolvidas por novos sujeitos. Vagas de estacionamento e entrega serão montadas próximas às lojas principais.

O Bonde 1 contribuirá assim para fortalecer a qualidade e a atratividade desse grande eixo do centro da cidade.