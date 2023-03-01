O projeto
O projeto planeja conectar o bairro de Petit Colombes ao Château de Malmaison, atendendo as cidades de Nanterre e Rueil-Malmaison, nos Hauts-de-Seine. No total, 15 estações adicionais – espaçadas cerca de 500 metros entre si, ao longo de uma rota de 7,5 km – serão montadas para atender às necessidades de transporte da região. Em conexão com o RER A e o Trem L na estação Nanterre-Université e com o futuro metrô 15 na Place de la Boule em Nanterre, essa extensão facilitará o deslocamento dos moradores e melhorará o acesso a muitas das principais instalações no oeste da região da Île-de-France.
O projeto para estender a T1 de Nanterre até Rueil-Malmaison tem os seguintes objetivos:
- Oferecer um meio de transporte rápido, confiável e acessível, adaptado às necessidades de viagem, uma verdadeira alternativa ao carro particular
- Garantindo conexões eficientes com a rede estruturada
- Apoio ao desenvolvimento do território
- Melhorar o ambiente de vida requalificando espaços públicos e criando rotas contínuas, confortáveis e seguras em favor de modos ativos.
Um serviço de alta qualidade para os usuários
- Velocidade: cerca de 26 minutos de viagem das estações Petit Colombes até o Château de Malmaison
- Alta frequência: a cada 4 minutos nos horários de pico e a cada 10 minutos fora do horário de pico
- Regularidade ideal: tráfego em faixas reservadas e prioridade nos cruzamentos
- Conforto : trens espaçosos, ventilados e iluminados
- Horário estendido: 7 dias por semana, das 5h30 às 0h30 (1h30 às sextas, sábados e vésperas de feriados)
- Acessibilidade : estações e bondes totalmente acessíveis para usuários de cadeira de rodas
- Informações em tempo real: informações sonoras e visuais sobre o tempo de espera a bordo dos veículos e na estação.
Serviço otimizado
Quase 170.000 habitantes e 146.000 empregos atuavam
O projeto atenderá uma importante área residencial no oeste da região da Île-de-France e uma área econômica muito dinâmica, próxima ao distrito comercial de La Défense (ZAC des Groues com a futura estação Nanterre la Folie, requalificação da Place de la Boule em Nanterre, projeto Cœur de Quartier na Universidade de Nanterre, etc.).
Diversos equipamentos conectados
Escolas de ensino fundamental II e um ensino médio, estabelecimentos de ensino superior, prédios administrativos, instalações esportivas e culturais, centros de saúde e espaços verdes e patrimoniais.
Um elo na rede de transporte
O T1 estará em interconexão direta com:
> o Metrô 15 e muitas linhas de ônibus no principal centro da Place de la Boule
> RER A (ramal Saint-Germain-en-Laye) e o trem L para Nanterre-Université
Acessórios de qualidade
A chegada do bonde será acompanhada por uma reurbanização do espaço público: renovação das estradas, calçadas verdes, plantio de árvores, novas ciclovias, estações estéticas e renovação do mobiliário. Esses desenvolvimentos contribuirão para a melhoria do ambiente de vida dos habitantes e funcionários do distrito.
Melhor compartilhamento das estradas em favor de modos de transporte suaves
O projeto contribuirá para a acalmação do tráfego ao oferecer uma alternativa atraente ao carro particular em uma área onde o tráfego é particularmente denso. Isso dará mais espaço para meios de transporte ativos, como caminhada e ciclismo. Uma rota ciclável contínua será criada ao longo da rota, conectada à rede ciclável do setor.