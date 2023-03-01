O projeto planeja conectar o bairro de Petit Colombes ao Château de Malmaison, atendendo as cidades de Nanterre e Rueil-Malmaison, nos Hauts-de-Seine. No total, 15 estações adicionais – espaçadas cerca de 500 metros entre si, ao longo de uma rota de 7,5 km – serão montadas para atender às necessidades de transporte da região. Em conexão com o RER A e o Trem L na estação Nanterre-Université e com o futuro metrô 15 na Place de la Boule em Nanterre, essa extensão facilitará o deslocamento dos moradores e melhorará o acesso a muitas das principais instalações no oeste da região da Île-de-France.

O projeto para estender a T1 de Nanterre até Rueil-Malmaison tem os seguintes objetivos: