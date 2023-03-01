Jurídico
Edição
O site nanterre-rueil.tram1.fr e todas as suas subseções são um serviço do STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France).
Diretor de publicação: Laurent PROBST
Responsável pelo Editor: Arnaud CROLAIS
Île-de-France Mobilités
39 bis-41 rue de Chateaudun
75009 Paris
Telefone: 01 47 53 28 00
Design e redação
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DA CAPGEMINI
SAS com capital de €7.296.894
145-151 quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux
RCS Nanterre 479 766 842
Epiceum
75 rue de la Fontaine au Roi
Telefone: 01 49 29 75 66
Localização: www.epiceum.com
Propriedade intelectual
Todo o site é protegido por legislações francesas e internacionais relacionadas à propriedade intelectual. Todos os direitos de reprodução são reservados, inclusive para documentos para download. Todos os textos, gráficos, ícones, fotografias, plantas, logotipos, vídeos, sons, marcas registradas (...) e, de forma mais geral, todos os elementos que compõem o site não podem, de acordo com o Artigo L122-4 do Código de Propriedade Intelectual, ser objeto de qualquer representação ou reprodução, total ou parcialmente, em qualquer meio, sem a autorização prévia expressa do STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France).
O descumprimento dessa proibição constitui um ato de falsificação que pode acarretar a responsabilidade civil ou criminal do autor. O STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) reserva-se o direito de tomar medidas legais contra qualquer pessoa que não tenha cumprido essa proibição.
Portanto, para qualquer solicitação de reprodução de elementos contidos no site, por favor, entre em contato com o STIF.
Acomodação
Este site é hospedado por:
Terceirização ATOS
Edifício River West
80 Quai Voltaire
95877 Bezons
Site: www.atos.net
Proteção de dados pessoais no site
Nenhuma informação pessoal é transferida para terceiros. As informações são coletadas apenas para fins de gerenciamento de sua solicitação e estatísticas internas do Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF).
Informações pessoais identificáveis
De acordo com a Lei Francesa de Proteção de Dados de 6 de janeiro de 1978, você tem o direito de acessar e corrigir dados pessoais que o concernem. As pessoas envolvidas foram informadas sobre seus direitos. O direito de acesso ao local é imediato.
Para personalizar o uso de cookies neste site, clique aqui
Responsabilidade do STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France)
As informações fornecidas no site são fornecidas apenas para bilhetes, não são contratuais e não podem exercer a responsabilidade do Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF).
O STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) também se reserva o direito, a qualquer momento e sem aviso prévio, de fazer melhorias e/ou modificações no site nanterre-rueil.tram1.fr. O STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) não pode ser responsabilizado por: danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do uso do site nanterre-rueil.tram1.fr e, em particular, qualquer perda operacional, perda financeira ou comercial, perda de programas e/ou dados, em particular no sistema de informação do usuário do site nanterre-rueil.tram1.fr, danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do conteúdo e/ou uso dos sites vinculados ao site ou aos quais os usuários possam ter acesso através do site nanterre-rueil.tram1.fr, a impossibilidade de acessar o site nanterre-rueil.tram1.fr e/ou qualquer um dos sites vinculados, omissões e/ou erros que possam estar contidos no site nanterre-rueil.tram1.fr.
Usuários
O usuário deste site é responsável por qualquer dano, material ou imaterial, direto ou indireto, causado a terceiros, incluindo o STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), como resultado do uso ou exploração ilegal do local nanterre-rueil.tram1.fr si mesmo e/ou de um de seus elementos, independentemente da causa e local de ocorrência de tais danos, e garante ao STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) contra as consequências de quaisquer reivindicações ou ações às quais possa estar sujeito. O usuário do site nanterre-rueil.tram1.fr renuncia a qualquer recurso contra o STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), caso haja processos movidos por terceiros contra ele ou ela devido ao uso e/ou exploração ilegal do site.
Hiperlinks
Usuários do site nanterre-rueil.tram1.fr não podem criar links de hipertexto para o site mencionado acima sem a autorização prévia expressa do STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France). Além disso, para qualquer pedido de reprodução de elementos contidos no site da STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), por favor, entre em contato com a STIF pelo correio.
Escrita
Epiceum
Produção gráfica e técnica
Integração do ATOS em colaboração com a Epiceum
Créditos da foto e do ícone
Fotos do território: David Delaporte / Epiceum
Foto de consulta: Renan Astier / Epiceum
Perspectiva: BluePrint
As ilustrações são apresentadas apenas para fins de ingresso