Bonde

ExtensãoNanterre > Rueil-Malmaison

O segundo projeto para estender a T1 para o oeste, em direção a Nanterre e Rueil-Malmaison, foi declarado de interesse público no final de 2020 e está atualmente em fase de estudo. Ela conectará as estações "Petit-Colombes" ao "Château de Malmaison".  Com 15 estações espaçadas em média 500 metros de distância ao longo de 7,5 km, a linha permitirá novas conexões com o RER A e a linha L do Transilien, mas também com a futura linha 15 do metrô.

Imagem 1 de 3

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

Oficina informativa sobre o distrito de Petit Nanterre em 2 de dezembro

Subscrever notícias
Todas as notícias sobre projectos

Plano

Números-Chave

4 minutos

entre cada bonde durante o horário de pico

15

Estações

7,5 km

de traçado

64.000 passageiros

por dia

26 minutos

entre Petit-Colombes e o Château de Malmaison

Calendário

  1. 2017-2018
    Estudos preliminares (Arquivo de Objetivos e Principais Características)
  2. De 7 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017
    Consulta prévia
  3. 2017 a fevereiro de 2019
    Estudos preliminares e consulta contínua (Diagrama esquemático / arquivo de consulta de utilidade pública)
  4. De 18 de setembro a 18 de outubro de 2019
    Inquérito público
  5. 8 de outubro de 2020
    Declaração de utilidade pública
  6. Hoje
    2024-2025
    Projetos Complementares, Preliminares e Estudos de Projeto