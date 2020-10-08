ExtensãoNanterre > Rueil-Malmaison

O segundo projeto para estender a T1 para o oeste, em direção a Nanterre e Rueil-Malmaison, foi declarado de interesse público no final de 2020 e está atualmente em fase de estudo. Ela conectará as estações "Petit-Colombes" ao "Château de Malmaison". Com 15 estações espaçadas em média 500 metros de distância ao longo de 7,5 km, a linha permitirá novas conexões com o RER A e a linha L do Transilien, mas também com a futura linha 15 do metrô.
Números-Chave
4 minutos
entre cada bonde durante o horário de pico
15
Estações
7,5 km
de traçado
64.000 passageiros
por dia
26 minutos
entre Petit-Colombes e o Château de Malmaison
Calendário
- 2017-2018Estudos preliminares (Arquivo de Objetivos e Principais Características)
- De 7 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017Consulta prévia
- 2017 a fevereiro de 2019Estudos preliminares e consulta contínua (Diagrama esquemático / arquivo de consulta de utilidade pública)
- De 18 de setembro a 18 de outubro de 2019Inquérito público
- 8 de outubro de 2020Declaração de utilidade pública
- Hoje2024-2025Projetos Complementares, Preliminares e Estudos de Projeto