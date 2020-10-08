ExtensãoNanterre > Rueil-Malmaison

O segundo projeto para estender a T1 para o oeste, em direção a Nanterre e Rueil-Malmaison, foi declarado de interesse público no final de 2020 e está atualmente em fase de estudo. Ela conectará as estações "Petit-Colombes" ao "Château de Malmaison". Com 15 estações espaçadas em média 500 metros de distância ao longo de 7,5 km, a linha permitirá novas conexões com o RER A e a linha L do Transilien, mas também com a futura linha 15 do metrô.