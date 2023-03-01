Bonde

ExtensãoNanterre > Rueil-Malmaison

Consulta: já existem muitas trocas

Publicado em

  -  

Atualizado em

Data de publicação: 6 de dezembro de 2016

O STIF e seus parceiros agradecem sua participação nas diversas reuniões já organizadas desde o início da consulta:

  • durante as reuniões públicas em Nanterre e Rueil-Malmaison, nos dias 21 e 23 de novembro e 5 de dezembro;
  • por ocasião das reuniões no campo no mercado de Rueil-Malmaison, na Universidade de Nanterre, nas estações de Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville e Rueil-Malmaison e a bordo dos ônibus 304 e 258, em 8 de novembro;
  • durante as partidas na Place de la Boule e na Pont de Rouen, em 29 de novembro.

Um olhar para trás sobre a partida de 8 de novembro, com a reportagem da Nanterre Web TV:

Para poder ver este vídeo, deve

Um olhar para trás sobre a reunião pública em Rueil-Malmaison e a reunião na Place de la Boule em Nanterre:

Não se esqueça de que você pode continuar a dar sua opinião online graças ao mapa digital e participativoj'enparle®, que permite selecionar setores e, assim, contribuir para o diálogo.