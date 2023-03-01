Dê sua opinião online com j'en parle®

Data de publicação: 28 de outubro de 2016

J'enparle® é um mapa digital participativo no qual você pode descobrir os detalhes do projeto Tram 1, estação por estação, e dar sua opinião selecionando os setores que lhe interessam.

Para se expressar, tudo o que você precisa fazer é se registrar. Você também pode comentar sobre propostas de outros usuários da Internet, compartilhá-las nas redes sociais ou curtir as propostas.

Não espere mais, vá para nanterre-rueil.tram1.jenparle.net