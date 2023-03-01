A consulta continua!
Data de publicação: 31 de maio de 2018
Essa nova fase de intercâmbio entre moradores e líderes de projetos segue a fase preliminar de consulta que ocorreu de novembro de 2016 a janeiro de 2017.
Quais são os objetivos desta consulta contínua?
- Apresente a evolução do projeto desde a consulta preliminar
- Diálogo sobre questões e princípios do projeto
- Colete feedback dos participantes para se preparar para os próximos passos
- Conscientização entre os moradores durante a fase de investigação pública