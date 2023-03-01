O projeto declarado de utilidade pública!

Data de publicação: 29 de outubro de 2020

Em 8 de outubro de 2020, o Prefeito de Hauts-de-Seine declarou o projeto de extensão do Bonde 1 de Colombes até Nanterre e Rueil-Malmaison como de utilidade pública.

Essa decisão segue o parecer favorável da comissão de inquérito público no outono de 2019, depois a declaração do projeto aprovada pela Île-de-France Mobilité em 5 de fevereiro de 2020 e pelo Departamento de Hauts-de-Seine em 12 de junho de 2020.

A declaração de utilidade pública (DUP) é um passo decisivo para a conclusão da operação.