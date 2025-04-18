Extensão do Bonde T1: descubra o futuro local de manutenção e armazenamento!

A extensão da T1 de Nanterre até Rueil-Malmaison está bem avançada! Os estudos preliminares de projeto para o projeto já foram lançados! Em fevereiro de 2025, a Île-de-France Mobilités nomeou o vencedor do concurso de arquitetura para o Maintenance and Storage Site (SMR): um consórcio composto por LABA e Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).



O novo SMR, localizado em Nanterre, é essencial para o funcionamento adequado do Bonde 1 estendido, garantindo um serviço ideal para futuros usuários (operação, armazenamento, manutenção). Ele completará a capacidade de armazenamento do T1, que eventualmente totalizará 40 km de espaço linear entre Fontenay-sous-Bois e Rueil-Malmaison.

O concurso de arquitetura possibilitou a escolha entre 4 equipes de projetistas (de uma seleção de 17 participantes) segundo vários critérios:

✔️qualidade arquitetônica, urbana, ambiental e paisagística,

✔️qualidades funcionais,

✔️conformidade com o arcabouço regulatório e o programa da operação.

O projeto vencedor combina funcionalidade de infraestrutura, sustentabilidade e resiliência às mudanças climáticas. Ele constituirá um verdadeiro marco urbano em um território em meio à recomposição.