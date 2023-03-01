O Bonde 1 segue seu trajeto ...

Data de publicação: 23 de junho de 2020

O Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou por unanimidade na quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, e o Conselho Departamental de Hauts-de-Seine aprovou, na sexta-feira, 12 de junho de 2020, a declaração do projeto para a extensão do Bonde 1 de Nanterre até Rueil-Malmaison.

Foi de fato um sim geral a favor do projeto de extensão do Bonde 1 que os membros do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités pronunciaram na quarta-feira durante a votação da declaração do projeto, respondendo assim às reservas e recomendações da Comissão de Inquérito.

Qual é a declaração do projeto?

A declaração do projeto é elaborada ao final da investigação pública. É um documento pelo qual a entidade pública responsável pelo projeto decide sobre o interesse geral da operação planejada. Leva em consideração o estudo de impacto, o parecer da autoridade administrativa estadual competente em assuntos ambientais e o resultado da consulta pública. Em particular, especifica os compromissos dos dois proprietários do projeto em cumprir as recomendações da comissão de inquérito.

Após a opinião favorável da comissão de inquérito público em novembro passado, trata-se, portanto, de um novo avanço administrativo para o projeto que acaba de ser concluído. O Bonde 1 segue seu caminho para a próxima etapa: a Declaração de Utilidade Pública (DUP) pelo Prefeito dos Hauts-de-Seine, que deve acontecer em breve.

Baixe a deliberação da declaração do projeto Île-de-France Mobilités clicando aqui e o arquivo completo clicando aqui

Baixe a deliberação da declaração de projeto do departamento de Hauts-de-Seine clicando aqui