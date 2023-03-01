A investigação pública: vamos lá!
Data de publicação: 17 de setembro de 2019
Após as fases de consulta, uma nova fase de diálogo começa em setembro: a investigação pública.
Os objetivos da investigação pública:
- Apresentar ao público as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los.
- Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto.
- Tornar os documentos de planejamento urbano dos municípios envolvidos compatíveis.
- Realize o levantamento de lotes para identificar os proprietários dos lotes a serem adquiridos para realizar o projeto.
- Para tornar possível declarar o projeto como de interesse público.
