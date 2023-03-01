Bonde

A investigação pública: vamos lá!

Data de publicação: 17 de setembro de 2019

Após as fases de consulta, uma nova fase de diálogo começa em setembro: a investigação pública.

Os objetivos da investigação pública:

  • Apresentar ao público as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los.
  • Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto.
  • Tornar os documentos de planejamento urbano dos municípios envolvidos compatíveis.
  • Realize o levantamento de lotes para identificar os proprietários dos lotes a serem adquiridos para realizar o projeto.
  • Para tornar possível declarar o projeto como de interesse público.

