Oficina informativa sobre o distrito de Petit Nanterre em 2 de dezembro

A equipe do projeto, reunindo os proprietários da Île-de-France Mobilités e o Departamento de Hauts-de-Seine, com a cidade de Nanterre, convida os moradores de Petit Nanterre para um workshop informativo dedicado ao futuro bonde T1.

Essa troca tornará possível:

Apresentar o progresso do projeto e seus desafios para o distrito,

Foque nos desenvolvimentos planejados no distrito,

Responda suas perguntas e reúna seus comentários.

Data: 2 de dezembro de 2025 às 18h30.

Localização: Sala multiuso da Maison de l'Enfance – 92000 Nanterre

Um tempo aberto para todos entenderem melhor a chegada do T1 e seu papel na melhoria das viagens dentro do território.