Participe do chat online!

Data de publicação: 28 de outubro de 2016

Instituições, líderes empresariais, associações, lojistas... Para seus teclados!

Na terça-feira, 6 de dezembro, entre 12h e 14h, acesse a plataforma j'enparle para conversar com o fiador da consulta e a equipe do projeto.

Uma pergunta? Um pedido? Um comentário? Eles estarão atrás das telas para responder a você!

Não hesite, dê sua opinião sobre a extensão do Bonde 1 até Nanterre e Rueil-Malmaison. As opiniões expressas influenciarão os resultados da consulta.