Encerramento da reunião pública em Nanterre

Data de publicação: 28 de outubro de 2016

Após várias reuniões de campo e duas reuniões públicas, uma reunião pública final foi organizada em Nanterre. Até na segunda-feira, 5 de dezembro, às 19h30, na escola Sayad, 56 rue Abdelmalek Sayad. Após a apresentação do projeto, responderemos às suas perguntas e coletaremos suas opiniões.

Estamos ansiosos para vê-lo lá!

Você tem até 2 de janeiro para participar da consulta sobre a extensão do Bonde 1 até Nanterre e Rueil-Malmaison. Se você não puder participar das reuniões, não se esqueça de que pode continuar a dar sua opinião online graças ao mapa digital e participativo j'enparle® , que permite selecionar setores e assim contribuir para o diálogo.