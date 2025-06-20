Aviso ao povo de Nanterre: reunião de informação pública!

A reunião pública de hoje à noite é mantida apesar do calor. A sala de conferências é climatizada e está localizada abaixo da prefeitura: 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre.

O projeto para estender o bonde T1 entre Nanterre e Rueil-Malmaison está avançando com os estudos preliminares de projeto em andamento.

Em parceria com a cidade de Nanterre, a equipe do projeto, composta pelos dois proprietários do projeto Île-de-France Mobilités e o Departamento de Hauts-de-Seine, convida você para um:

reunião informativa pública sobre o projeto (setor Nanterre)

Terça-feira, 1º de julho às 19h.

Salle des Congrès, 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre

Venha saber mais sobre o projeto, expresse sua opinião e faça suas perguntas para a equipe do projeto!