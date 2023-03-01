Viva a cidade de bonde

Data de publicação: 28 de outubro de 2016

Com quase 170.000 habitantes e 146.000 empregos, as cidades de Nanterre e Rueil Malmaison são uma importante área habitada, entre os territórios mais dinâmicos da Île de France. O projeto planeja estender a linha de bonde 1 até o coração dessas duas cidades para facilitar o deslocamento diário dos moradores e apoiar o desenvolvimento do território.

Melhor atender os distritos do sudoeste de La Défense.

O bonde conectará o bairro de Petit Nanterre ao Château de la Malmaison em cerca de 30 minutos, passando pelo distrito universitário, o centro da cidade de Nanterre, a Place de La Boule e o centro da cidade de Rueil-Malmaison. A extensão do Bonde 1 melhorará o acesso a muitas instalações localizadas ao longo do trajeto: Hospital Max Fourestier, Universidade, Prefeitura, teatros Nanterre-Amandiers e André Malraux, prefeituras, instalações esportivas, etc.

Apoiando o desenvolvimento urbano do setor.

Projeto de renovação urbana do Petit Nanterre, ZAC des Groues, requalificação do setor Papeteries, reurbanização da Place de La Boule, ... O bonde fará parte de um território em rápida mudança. Quando for comissionado, ele atenderá novos distritos residenciais e de emprego, que estão sendo planejados. Atenção especial é dada à articulação entre a extensão do bonde e esses projetos.

Melhorando o ambiente de moradia dos moradores e moradores locais

Além da construção da infraestrutura de transporte, o projeto do bonde prevê a renovação e reorganização dos espaços públicos ao longo do trajeto. Sua chegada permitirá assim redistribuir o espaço público integrando plenamente bicicletas e pedestres, reorganizar o estacionamento e o tráfego, contribuir para a acalmação do trânsito e embelezar a paisagem urbana por meio de desenvolvimentos de qualidade. Isso contribuirá para a melhoria do ambiente de convivência dos moradores locais.