A oficina da garagem
O projeto do Bonde 1 exige a construção de uma oficina-garagem (ou local de manutenção e armazenamento (SMR)) para garantir o armazenamento e a manutenção dos trens do bonde. Essa oficina-garagem estará localizada na comuna de Nanterre, ao norte da Universidade de Paris Nanterre, próxima ao estádio Bords de Seine.
Localizada do outro lado da rodovia A86, será necessária a construção de uma ponte dedicada ao bonde sobre a rodovia, depois uma via de acesso ao longo da Avenue de la Commune de Paris. Atualmente, o terreno inclui um centro de lazer e atividades industriais e logísticas.
Em fevereiro de 2025, a Île-de-France Mobilités nomeou o vencedor do concurso de arquitetura para o Área de Manutenção e Armazenamento (SMR): um consórcio composto por LABA e Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).
O concurso de arquitetura possibilitou a escolha entre 4 equipes de projetistas (de uma seleção de 17 participantes) segundo vários critérios:
✔️qualidade arquitetônica, urbana, ambiental e paisagística,
✔️qualidades funcionais,
✔️conformidade com o arcabouço regulatório e o programa da operação.
O projeto vencedor combina funcionalidade de infraestrutura, sustentabilidade e resiliência às mudanças climáticas. Ele constituirá um verdadeiro marco urbano em um território em meio à recomposição.