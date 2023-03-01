A oficina da garagem

O projeto do Bonde 1 exige a construção de uma oficina-garagem (ou local de manutenção e armazenamento (SMR)) para garantir o armazenamento e a manutenção dos trens do bonde. Essa oficina-garagem estará localizada na comuna de Nanterre, ao norte da Universidade de Paris Nanterre, próxima ao estádio Bords de Seine.

Localizada do outro lado da rodovia A86, será necessária a construção de uma ponte dedicada ao bonde sobre a rodovia, depois uma via de acesso ao longo da Avenue de la Commune de Paris. Atualmente, o terreno inclui um centro de lazer e atividades industriais e logísticas.