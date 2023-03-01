Principais instalações na rota do Tram1
A extensão do Bonde 1 melhorará o acesso a muitas das principais instalações locais, departamentais e até metropolitanas da região.
O trajeto da extensão do Bonde 1 está localizado próximo a locais importantes para a qualidade de vida de moradores, estudantes e funcionários. O Bonde 1 oferecerá um excelente serviço à região, a fim de melhorar o acesso às seguintes instalações:
- Escola de ensino fundamental II e ensino médio: Escola de Ensino Fundamental de République, Escola de Ensino Fundamental Victor Hugo e Escola de Ensino Médio Joliot-Curie em Nanterre, Escola de Ensino Fundamental de Malmaison em Rueil-Malmaison
- Ensino superior e pesquisa: Université-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, institutos de enfermagem e assistência infantil, Instituto Francês de Petróleo e Novas Energias em Rueil-Malmaison
- Administração: Prisão de Nanterre, cidade administrativa (Prefeitura, Departamento e Tribunal), centro administrativo Jean Jaurès, prefeituras de Rueil-Malmaison e Nanterre, entre outros.
- Esportes: Arena, Palais des Sports Maurice Thorez, Stade des bords de Seine e Gabriel Péri em Nanterre, estádio Parc, piscina Closeaux e Liga de Tênis Hauts-de-Seine em Rueil-Malmaison
- Culturais: Teatro Nanterre-Amandiers e Maison de la Musique em Nanterre, Teatro André Malraux, Conservatório e Centro Cultural Grognard em Rueil-Malmaison...
- Saúde: Hospital Max Fourestier (CASH) e Clinique de la Défense em Nanterre, Centro Hospitalar Departamental Stell em Rueil-Malmaison
- Espaços verdes e históricos: Domaine et château de la Mamaison, parques departamentais André Malraux e o Chemin de l'île...