Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP)

A Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP) é uma autoridade administrativa independente cuja missão é informar os cidadãos e garantir que suas opiniões sejam levadas em conta no processo de tomada de decisão. https://www.debatpublic.fr

Consulta prévia

A consulta preliminar é um momento de informações e trocas com o público para apresentar a oportunidade e as principais características do projeto. Regido pelo Artigo L.300-2 do Código de Planejamento Urbano ou pelo Artigo R121-2 do Código Ambiental, dependendo do contexto do projeto, visa coletar os comentários e opiniões de todas as partes interessadas no território sobre os principais princípios e objetivos do projeto. A consulta deve possibilitar: - responder às perguntas dos moradores e usuários, relacionadas às mudanças trazidas pelo projeto - enriquecer o projeto integrando as necessidades e expectativas das partes interessadas do projeto da melhor forma possível para construir uma solução compartilhada. Esta etapa é concluída por um relatório aprovado pelo Conselho Île-de-France Mobilités, que apresenta relatos sobre as trocas e opiniões expressas durante a fase de consulta com o público. Estudos adicionais serão realizados e um projeto mais preciso será apresentado à população durante a investigação pública. Os resultados da consulta e dos estudos adicionais lançam luz sobre as escolhas e decisões da Île-de-France Mobilités e seus parceiros quanto ao acompanhamento a ser dado ao projeto.

Declaração de utilidade pública

Uma declaração de utilidade pública é um ato administrativo, emitido por decreto ou ordem prefeitural, reconhecendo a natureza de utilidade pública de uma operação planejada por ou em nome de uma entidade pública, após ter obtido a opinião da população em meio a uma investigação sobre utilidade pública. Essas opiniões são examinadas por uma comissão de inquérito ou por um comissário investigador, que formula conclusões, favoráveis ou desfavoráveis, sobre o projeto. Esse ato é pré-requisito para uma expropriação (por razões de utilidade pública) que seria necessária para a continuação da operação. A declaração de utilidade pública não abrange a determinação da compensação, que é uma questão da fase judicial.

Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP)

O Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) é o apoio da Île-de-France Mobilités para a apresentação de seus projetos na fase preliminar de estudo. Sua aprovação pelo Conselho Mobilités da Île-de-France marca o início da consulta preliminar com autoridades eleitas e a população.

Inquérito público

Como a última fase da consulta pública antes da implementação do projeto, o objetivo da investigação pública é garantir que o público esteja informado e envolvido, e que os interesses de terceiros sejam levados em consideração ao tomar decisões que possam afetar o meio ambiente. As observações e propostas recebidas durante a investigação devem ser consideradas pela autoridade contratante e pela autoridade competente para tomar a decisão. Código Ambiental, Artigo L123-1 A investigação pública é aberta por ordem emitida pelo prefeito, que nomeia um comissário-investigador ou uma comissão de inquérito público composta por vários membros. Ao final da investigação, um relatório é elaborado pelo comissário investigador, com base no qual ele/ela formula uma opinião favorável ou desfavorável com reservas ou recomendações. Em caso de parecer favorável, o prefeito pode emitir um aviso de declaração de utilidade pública para a obra, o que permitirá o início das operações. Caso contrário, essa declaração só poderá ser obtida na forma de decreto no Conselho de Estado.

Grand Paris Express

O projeto Grand Paris Express consiste na construção de um "metrô automático regional" na via circular ao redor de Paris. Consiste em quatro linhas. https://www.societedugrandparis.fr/

Hora de Pico

O horário de pico é um período do dia em que o número de visitantes é maior e concentrado no tempo (por exemplo, das 8h às 9h). A capacidade de uma linha é definida em relação às simulações de tráfego do horário de pico da manhã e do horário de pico da noite (HPS).

Île-de-France Mobilités (IDFM)

No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para todas as formas de mobilidade hoje e no futuro. Decide e gerencia projetos para o desenvolvimento e modernização de todas as formas de transporte (trem, metrô, bonde, ônibus e cabo), cuja implementação confia às empresas de transporte. Também desenvolve soluções para mobilidade como Navigo, Vianavigo ou Véligo. A Île-de-France Mobilités reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadores, gestores de infraestrutura, etc.) e investe para melhorar o serviço oferecido diariamente aos moradores da Île-de-France (transporte mais eficiente, moderno, seguro e confortável,... e mais conectada) Île-de-France Mobilités, composta pela Região da Île-de-France e pelos oito departamentos da região da Île-de-France, assim carrega a visão geral da mobilidade na Île-de-.

Centro de intercâmbio multimodal

Um entroncamento multimodal é um local onde as redes de transporte são conectadas. O objetivo é promover conexões e acessibilidade à rede de transporte.

Trem

Um conjunto de trens é um conjunto não deformável de vários carros (ou carroçarias) acoplados entre si.

Local de Manutenção e Armazenamento (SMR)

É um local que fornece a infraestrutura necessária para a garagem, reparos, limpeza e manutenção dos trens de bonde.

Bonde

Ferrovia elétrica destinada ao transporte urbano e suburbano de passageiros e localizada total ou parcialmente na via das ruas utilizadas.

Zona de desenvolvimento concertado (ZAC)

Uma zona de desenvolvimento concertado é uma área dentro da qual uma autoridade pública ou um estabelecimento público decide desenvolver e equipar terrenos com o objetivo de construir moradias, lojas ou centros de atividade econômica. As instalações públicas construídas dentro do âmbito da ZAC podem ser muito diferentes (água potável, saneamento, estradas, escolas, moradia, etc.). Um dos principais objetivos desse procedimento é facilitar a consulta entre autoridades públicas e incorporadoras privadas.