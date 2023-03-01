O projeto em um olhar
O projeto planeja conectar o distrito de Petit Colombes ao Château de Malmaison, atendendo os territórios de Nanterre e Rueil-Malmaison. No total, 15 estações adicionais – espaçadas cerca de 500 metros entre si, ao longo de uma rota de 7,5 km – serão montadas para atender às necessidades de transporte da região.
Em conexão com o RER A e o Trem L na estação Nanterre-Université e com o futuro metrô 15 na Place de la Boule em Nanterre, o projeto facilitará o transporte dos moradores e melhorará o acesso a muitas das principais instalações no oeste da região de Paris.
Os objetivos do projeto são:
- Criar um serviço de transporte rápido, confiável e acessível que atenda às necessidades de transporte do setor
- Facilitar o acesso às centrais e instalações do setor
- Melhor servir e conectar os territórios à estrutura da rede de transporte público
- Apoiando o desenvolvimento de um território no coração da Grande Paris
- Requalifique espaços públicos, especialmente em favor de modos ativos.