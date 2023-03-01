Bonde 1, o primeiro bonde da Île-de-France

O Bonde 1 é a primeira linha a marcar a revitalização do bonde em Île-de-France. Ela entrou em serviço em 1992, entre Bobigny e Saint-Denis.

Após uma primeira extensão em 2003 e uma segunda em 2012, agora está em operação por mais de 17 km entre Noisy-le-Sec e Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. Essa linha é um verdadeiro anel viário ao redor de Paris, ligado à rede de transporte público.

Vários projetos estão atualmente em andamento para estender essa linha, para leste e oeste.

Uma extensão para o leste, em direção a Fontenay-sous-Bois

A consulta para este projeto ocorreu em 2008. Foi em fevereiro de 2014 que o projeto foi declarado de utilidade pública.

Essa extensão inclui 15 estações espalhadas pelos municípios de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) e Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/

Uma extensão para o oeste: em direção a Colombes

A consulta para este projeto ocorreu em 2011. Foi em julho de 2015 que o projeto foi declarado de utilidade pública.

Essa extensão inclui 12 estações espalhadas pelos municípios de Asnières, Bois Colombes e Colombes. Será construído e comissionado em duas fases:

– Fase 1: comissionamento até as "Quatre routes" (Asnières)

– Fase 2: comissionamento até a estação "Petit Colombes" (anteriormente "Gabriel Péri") http://www.t1asnierescolombes.fr/

Uma segunda extensão para o oeste: em direção a Nanterre e Rueil-Malmaison

A linha agora continua seu caminho para Nanterre e Rueil-Malmaison. Este é o projeto detalhado neste site.