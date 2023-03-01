Bonde

A investigação pública

Uma etapa regulatória antes do início do trabalho, esse procedimento se aplica a todos os projetos que têm impacto em seu meio ambiente. O objetivo é garantir que o público esteja informado e envolvido e que os diversos interesses sejam levados em conta na elaboração das decisões. A organização da investigação pública é confiada ao Prefeito dos Hauts-de-Seine.

Ele ocorre nos municípios de Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison sob a égide de uma comissão independente de inquérito. O levantamento parcelado é realizado ao mesmo tempo que o levantamento de utilidades públicas. Isso possibilita determinar os proprietários dos terrenos a serem adquiridos para realizar o projeto.

Deixe uma avaliação

  • Nos registros em papel disponibilizados nos escritórios
  • Por carta ao conhecimento do Presidente da Comissão de Inquérito Público no seguinte endereço:
    Mairie de Nanterre – Direction de l'infrastructure – Tour A – 7º andar – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
  • No registro de levantamento desmaterializado: [email protected]
  • Por e-mail para: [email protected]
  • No portal de inquérito público: tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison-enquetepublique.net

 

Consulte o arquivo da consulta pública aqui ou:

 

Discutir o projeto

Os membros da Comissão de Inquérito estão à sua disposição para discutir o projeto durante as seguintes sessões:

Mairie de Nanterre
Direção da infraestrutura – Tour A – 7º andar – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre

  • Quarta-feira, 18 de setembro, das 9h às 12h.
  • Sexta-feira, 27 de setembro, das 9h às 12h.
  • Quinta-feira, 10 de outubro, das 14h às 17h
  • Sexta-feira, 18 de outubro, das 14h às 17h

Prefeitura – 88-118 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
sábado, 5 de outubro, das 9h às 12h

Prefeitura de Rueil-Malmaison

Departamento de Planejamento Urbano e Desenvolvimento – 1º andar da Prefeitura – 13 boulevard Floch, 92500 Rueil-Malmaison

  • Quinta-feira, 19 de setembro, das 14h às 17h
  • Segunda-feira, 30 de setembro, das 9h às 12h.
  • Terça-feira, 8 de outubro, das 14h às 17h
  • Sábado, 12 de outubro, das 9h às 12h.

Prefeitura de Colombes

Departamento de Desenvolvimento Territorial - Departamento de Planejamento Urbano e Desenvolvimento – 42 rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes

  • Quinta-feira, 19 de setembro, das 9h às 12h.
  • Sexta-feira, 27 de setembro, das 9h às 12h.
  • Quarta-feira, 9 de outubro, das 9h às 12h.
  • Sexta-feira, 11 de outubro, das 9h às 12h.

 

Consulte os dados brutos de biodiversidade:

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/598046