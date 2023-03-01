A investigação pública

Uma etapa regulatória antes do início do trabalho, esse procedimento se aplica a todos os projetos que têm impacto em seu meio ambiente. O objetivo é garantir que o público esteja informado e envolvido e que os diversos interesses sejam levados em conta na elaboração das decisões. A organização da investigação pública é confiada ao Prefeito dos Hauts-de-Seine.

Ele ocorre nos municípios de Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison sob a égide de uma comissão independente de inquérito. O levantamento parcelado é realizado ao mesmo tempo que o levantamento de utilidades públicas. Isso possibilita determinar os proprietários dos terrenos a serem adquiridos para realizar o projeto.