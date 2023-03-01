A investigação pública
Uma etapa regulatória antes do início do trabalho, esse procedimento se aplica a todos os projetos que têm impacto em seu meio ambiente. O objetivo é garantir que o público esteja informado e envolvido e que os diversos interesses sejam levados em conta na elaboração das decisões. A organização da investigação pública é confiada ao Prefeito dos Hauts-de-Seine.
Ele ocorre nos municípios de Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison sob a égide de uma comissão independente de inquérito. O levantamento parcelado é realizado ao mesmo tempo que o levantamento de utilidades públicas. Isso possibilita determinar os proprietários dos terrenos a serem adquiridos para realizar o projeto.
Deixe uma avaliação
- Nos registros em papel disponibilizados nos escritórios
- Por carta ao conhecimento do Presidente da Comissão de Inquérito Público no seguinte endereço:
Mairie de Nanterre – Direction de l'infrastructure – Tour A – 7º andar – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- No registro de levantamento desmaterializado: [email protected]
- Por e-mail para: [email protected]
- No portal de inquérito público: tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison-enquetepublique.net
Consulte o arquivo da consulta pública aqui ou:
- Nas prefeituras de Nanterre, Rueil-Malmaison e Colombes durante o horário habitual de funcionamento
- No site dedicado da investigação pública http://tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison.enquetepublique.net
- No site https://www.projets-environnement.gouv.fr/page/fiche/?q=recordsid:2019598046
Discutir o projeto
Os membros da Comissão de Inquérito estão à sua disposição para discutir o projeto durante as seguintes sessões:
Mairie de Nanterre
Direção da infraestrutura – Tour A – 7º andar – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- Quarta-feira, 18 de setembro, das 9h às 12h.
- Sexta-feira, 27 de setembro, das 9h às 12h.
- Quinta-feira, 10 de outubro, das 14h às 17h
- Sexta-feira, 18 de outubro, das 14h às 17h
Prefeitura – 88-118 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
sábado, 5 de outubro, das 9h às 12h
Prefeitura de Rueil-Malmaison
Departamento de Planejamento Urbano e Desenvolvimento – 1º andar da Prefeitura – 13 boulevard Floch, 92500 Rueil-Malmaison
- Quinta-feira, 19 de setembro, das 14h às 17h
- Segunda-feira, 30 de setembro, das 9h às 12h.
- Terça-feira, 8 de outubro, das 14h às 17h
- Sábado, 12 de outubro, das 9h às 12h.
Prefeitura de Colombes
Departamento de Desenvolvimento Territorial - Departamento de Planejamento Urbano e Desenvolvimento – 42 rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes
- Quinta-feira, 19 de setembro, das 9h às 12h.
- Sexta-feira, 27 de setembro, das 9h às 12h.
- Quarta-feira, 9 de outubro, das 9h às 12h.
- Sexta-feira, 11 de outubro, das 9h às 12h.
Consulte os dados brutos de biodiversidade:
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/598046