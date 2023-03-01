Etapas anteriores da consulta

De 7 de novembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017, o projeto para estender o Bonde 1 até Nanterre e Rueil-Malmaison foi objeto de uma consulta preliminar.

O que é uma consulta?

A consulta é um momento de informações e trocas com o público sobre as oportunidades e características do projeto. Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto organizaram uma consulta com moradores, usuários do transporte público, autoridades eleitas, associações e atores econômicos da região para:

Reúna suas opiniões sobre os principais princípios e objetivos do projeto

Respondendo às perguntas deles

Enriquecer o projeto integrando suas necessidades e expectativas da melhor forma possível para desenvolver soluções compartilhadas

O fiador da consulta

Dadas as características do projeto, a Île-de-France Mobilités encaminhou o assunto à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP). Este último recomendou que uma consulta fosse organizada sob a égide de uma fiadora, a Sra. Claude Brévan.

E depois?

A consulta ao público concluiu com a elaboração de um relatório sobre a consulta, que apresenta as trocas e opiniões expressas durante essa fase. O fiador também escreveu um relatório sobre a consulta. O processo de diálogo iniciado com as partes interessadas locais e o público continuará no centro das próximas etapas do projeto.