Etapas anteriores da consulta
De 7 de novembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017, o projeto para estender o Bonde 1 até Nanterre e Rueil-Malmaison foi objeto de uma consulta preliminar.
O que é uma consulta?
A consulta é um momento de informações e trocas com o público sobre as oportunidades e características do projeto. Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto organizaram uma consulta com moradores, usuários do transporte público, autoridades eleitas, associações e atores econômicos da região para:
- Reúna suas opiniões sobre os principais princípios e objetivos do projeto
- Respondendo às perguntas deles
- Enriquecer o projeto integrando suas necessidades e expectativas da melhor forma possível para desenvolver soluções compartilhadas
O fiador da consulta
Dadas as características do projeto, a Île-de-France Mobilités encaminhou o assunto à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP). Este último recomendou que uma consulta fosse organizada sob a égide de uma fiadora, a Sra. Claude Brévan.
E depois?
A consulta ao público concluiu com a elaboração de um relatório sobre a consulta, que apresenta as trocas e opiniões expressas durante essa fase. O fiador também escreveu um relatório sobre a consulta. O processo de diálogo iniciado com as partes interessadas locais e o público continuará no centro das próximas etapas do projeto.
Encontre os resultados da consulta preliminar aqui!
Consulta continua
Essa fase de consulta contínua ocorre em um momento em que o projeto tem sido objeto de estudos mais detalhados, levando em conta as lições aprendidas na consulta preliminar. A consulta deve possibilitar a continuidade do diálogo com o público sobre essas mudanças no projeto.
Ao longo dos estudos realizados, os líderes do projeto trabalham em estreita colaboração com as cidades para projetar um projeto que melhor atenda aos desafios de cada território.
Os objetivos da consulta em andamento:
• Apresentar a evolução do projeto desde a consulta preliminar
• Diálogo sobre as questões do projeto e os princípios de desenvolvimento previstos para o arquivo de inquérito público
• Coletar feedback dos participantes para se preparar para os próximos passos
• Aumentar a conscientização entre os moradores durante a fase de investigação pública
As modalidades da consulta em andamento:
Reuniões na forma de reuniões públicas, oficinas de consulta e visitas de campo são organizadas para permitir que moradores e público participem do desenvolvimento do projeto.