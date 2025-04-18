Bonde

Perspectivas para as estações © BluePrint / Île-de-France Mobilités:

  • Intenção de desenvolver o Petit Nanterre
  • Intenção de desenvolver a Place de la Boule em Nanterre.
  • Intenção de desenvolver o centro da cidade de Rueil-Malmaison.
  • Intenção de desenvolver a Avenue Maréchal Joffre em Nanterre.
  • Intenção de desenvolver a Avenue Joliot-Curie em Nanterre.
  • Intenção de desenvolvimento no centro de Rueil-Malmaison.
  • Intenção de desenvolver o terminal da estação Château de Malmaison.
  • Intenção de desenvolver a Rue Paul Doumer em Rueil-Malmaison
  • Intenção de desenvolver a estação de bonde no pátio da estação Nanterre-Université.

Perspectivas do local de manutenção e armazenamento ©CGI do EXFOLIO – arquitetos LA/BA - EGIS