ExtensãoNanterre > Rueil-Malmaison
Inquérito público
Atualizado em
Declaração de Utilidade Pública (8 de outubro de 2020)
Ordem - Declaração de utilidade pública da Prefeitura de Hauts-de-Seine
Ordem do Apêndice 1 - Declaração de Utilidade Pública da Prefeitura de Hauts-de-Seine
Ordem do Apêndice 2 - Declaração de utilidade pública da Prefeitura de Hauts-de-Seine
Ordem do Apêndice 3 - Declaração de utilidade pública da Prefeitura de Hauts-de-Seine
Ordem do Apêndice 4 - Declaração de utilidade pública da Prefeitura de Hauts-de-Seine
Ordem do Apêndice 5 - Declaração de utilidade pública da Prefeitura de Hauts-de-Seine
Declaração do projeto Île-de-France Mobilités (2020)
Declaração do Projeto Île-de-France Mobilités
Declaração do projeto - relatório da Île-de-France Mobilités (5 de fevereiro de 2020)
Declaração do Projeto Hauts-de-Seine
Relatório do Comitê de Inquérito (26 de novembro de 2019)
Relatório
Arquivo de investigação pública (2019)
Guia de Leitura
Anexo A - Informações Jurídicas e Administrativas
Anexo B - Nota Explicativa
Exposição C - Planta do Terreno
Exposição D - Plano geral das obras
Exposição E - Principais obras
Anexo F - Estimativa Resumida de Despesas
Exemplo G - Estudo de Impacto 00 Preâmbulo
Exemplo G - Estudo de Impacto 01 Resumo Não Técnico
Exemplo G - Estudo de Impacto 02 Descrição do Projeto - Parte 1
Exemplo G - Estudo de Impacto 02 Descrição do Projeto - Parte 2
Anexo G - Avaliação de Impacto 03 Estado Inicial do Meio Ambiente - Parte 1
Exemplo G - Estudo de Impacto 03 Estado Inicial do Meio Ambiente - Parte 2
Anexo G - Avaliação de Impacto 03 Estado Inicial do Meio Ambiente - Parte 3
Exemplo G - Estudo de Impacto 04 Impactos e Medidas - Parte 1
Exemplo G - Estudo de Impacto 04 Impactos e Medidas - Parte 2
Exemplo G - Estudo de Impacto 04 Impactos e Medidas - Parte 3
Exemplo G - Estudo de Impacto 05 Efeitos Cumulativos
Exemplo G - Estudo de impacto 06 Uso do solo
Exemplo G - Estudo de Impacto 07 Avaliação Ambiental da PLU
Exemplo G - Estudo de Impacto 08 Infraestrutura de Transporte
Anexo G - Avaliação de impacto 09 Avaliação de impacto Natura 2000
Exemplo G - Estudo de Impacto 10 Descrição dos Métodos
Exemplo G - Autores do Estudo de Impacto 11
Exemplo H - Socio-Eco
Exemplo I - MECDU Nanterre
Exemplo I - MECDU Rueil
Anexo J - Apêndices - Parte 1
Anexo J - Apêndices - Parte 2 - 1
Anexo J - Apêndices - Parte 2 - 2
Anexo J - Apêndices - Parte 2 - 3
Anexo J - Apêndices - Parte 2 - 4
Anexo J - Apêndices - Parte 3
Anexo J - Apêndices - Parte 4
Anexo J - Apêndices - Parte 5 - 1
Anexo J - Apêndices - Parte 5 - 2
Anexo J - Apêndices - Parte 6
Anexo J - Apêndices - Parte 7
Anexo J - Apêndices - Parte 8
Anexo K - Dossier d'enquête parcellaire Colombes K1 Nota explicativa
Anexo K - Dossier d'enquête parcellaire Colombes K2a Planos parcellaires
Exhibit K - Dossier d'enquête parcellaire Colombes K3a États parcellaires
Anexo K - Arquivo de Levantamento de Parcelas de Nanterre Nota Explicativa K1
Anexo K - Arquivo de Levantamento de Lotes de Nanterre Planos de Lotes K2A - 1
Anexo K - Arquivo de Levantamento de Parcelas de Nanterre Planos de Lotes K2A - 2
Anexo K - Arquivo de Levantamento de Parcelas de Nanterre Planos de Lotes K2b
Anexo K - Arquivo de Levantamento de Parcelas de Nanterre Registros de Parcelas K3a
Anexo K - Arquivo de Levantamento de Parcelas de Nanterre K3b Estados de Parcelas
Anexo K - Arquivo de levantamento parcelário Rueil-Malmaison K1 Nota explicativa
Anexo K - Arquivo de Levantamento de Parcelas Rueil-Malmaison K2A Planos de Lotes
Anexo K - Arquivo de levantamento parcelário Relatórios de parcelas Rueil-Malmaison K3a
Diagrama esquemático - parte 1,2,3 (2019)
Diagrama esquemático - Parte 1
Diagrama esquemático - Parte 2
Diagrama esquemático - Parte 3
