Posso andar de bicicleta no Bonde 1?

Na rede Île-de-France, o acesso a bordo de bicicleta só é permitido pela rede ferroviária, durante horários fora de pico, preservando a segurança dos passageiros. De fato, levar uma bicicleta no RER ou em trens não é um direito, mas uma possibilidade oferecida sob a condição de uso do trem.

A priori, assim como nos bondes já em serviço, bicicletas não serão permitidas no Bonde 1. De fato, um bonde é mais estreito que um RER ou trem.

Além disso, a rota do bonde é duplicada por uma ciclovia. De fato, para uma viagem curta, um ciclista tende a chegar diretamente ao seu destino sem usar transporte público.

O projeto estará de acordo com o plano diretor de Véligo e fornecerá, próximo a cada estação, armários ou portabicicletas seguras.