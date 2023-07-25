Que ajuda está planejada para empresas e empresas durante as obras?

Danos comerciais que possam ser encontrados por profissionais locais nas proximidades das obras do bonde devem ser compensados.

Para facilitar sua consideração, os proprietários de projetos podem decidir criar um comitê de liquidação amigável cujo objetivo seja:

centralizar e investigar reivindicações de indenização por danos comerciais;

para emitir um parecer aos proprietários do projeto.

Esse tipo de comissão geralmente é presidida por um membro do tribunal administrativo e envolve a Câmara de Comércio e Indústria, a Câmara de Ofícios e Ofícios ou os municípios envolvidos.

Explicações precisas serão dadas a todos com bastante antecedência para que os lojistas possam se organizar (arquivo a ser montado antes do trabalho, etc.).