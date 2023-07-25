Quais são as etapas desse projeto?

O Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) foi adotado pelo Conselho Mobilités da Île-de-France em 13 de julho de 2016. A consulta recomendada com o fiador ocorreu de 7 de novembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017. Essa consulta com o público foi concluída com a redação de um relatório sobre a consulta, que apresentou as trocas e opiniões expressas durante essa fase. O fiador também escreveu um relatório sobre a consulta.

Os estudos continuaram com base nas lições aprendidas durante a consulta. Em 2019, o projeto foi apresentado ao público novamente como parte de um procedimento de inquérito de interesse público, de 18 de setembro a 18 de outubro.