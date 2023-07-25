Quais serviços estarão disponíveis nos resorts?

As estações serão equipadas com móveis urbanos modernos e confortáveis, que serão escolhidos nas fases posteriores. Máquinas de bilhetes serão instaladas em cada estação, assim como equipamentos dinâmicos de informação ao passageiro que especificarão o tempo de espera.

As estações e seus acessos serão projetados para serem totalmente seguros para pedestres: passagens seguras para pedestres, sinalização, mobiliário urbano, etc. Além disso, a inserção de um bonde possibilita acalmar o tráfego de carros, o que fortalecerá a segurança dos pedestres.