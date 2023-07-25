Qual é uma consulta recomendada com um fiador?

A consulta para o projeto de extensão do Bonde 1 é realizada sob a égide de um fiador de 7 de novembro de 2016 a 12 de janeiro de 2017.

Para um projeto cujo custo ultrapassa €300 milhões (Artigo 121-9 do Código Ambiental), a remissão à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP) é obrigatória. A Île-de-France Mobilités enviou, portanto, ao CNDP um arquivo apresentando os objetivos e principais características do projeto, bem como as questões socioeconômicas, o custo estimado e a identificação dos impactos significativos do projeto no meio ambiente ou no planejamento do uso do solo. O CNDP decidiu não organizar um debate público, mas recomendou a realização de uma consulta com um fiador. Por decisão de 31 de agosto de 2016, a Sra. Claude Brevan foi nomeada pelo CNDP como fiadora.

De modo geral, o fiador é responsável por garantir a sinceridade e o bom funcionamento da consulta. Externamente às partes interessadas, seu objetivo é criar um clima de confiança entre eles, os líderes do projeto e o público, a fim de facilitar a condução do processo de consulta. Seu papel é garantir que as recomendações do CNDP sobre as modalidades de consulta sejam seguidas.