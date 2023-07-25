Quais desenvolvimentos estão planejados ao longo do trajeto: calçadas, ciclovias, plantio?

A inserção de um bonde é uma oportunidade para repensar a divisão de espaço entre o bonde, carros, bicicletas e pedestres. Esta será uma oportunidade para uma renovação de fachada a fachada ao longo de todo o trajeto. Esse tratamento permite uma reurbanização que melhora o uso dos espaços e seu aspecto qualitativo.

Esses empreendimentos serão projetados em conjunto com projetos urbanos. Uma identidade e coerência dos desenvolvimentos serão buscadas ao longo do trajeto, mas especificidades locais serão levadas em conta em associação com as cidades envolvidas.

Mais espaço será dado para o trânsito de pedestres e bicicletas, mantendo a vigilância com as condições do tráfego das estradas. Atenção especial também será dada às árvores e ao paisagismo.