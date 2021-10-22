– Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin

As estações Massy - Palaiseau, Massy Europe e Champlan

A estação Massy – Palaiseau

O bonde T12 partirá da estação Massy – Palaiseau, onde se conectará com as linhas B e C do RER e com o TGV. Ele passará pelo coração do novo distrito urbano Massy-Atlantis, que reúne escritórios, moradias, lojas e instalações em uma área de 100 hectares. A longo prazo, este distrito abrigará 10.000 pessoas e criará 10.000 novos empregos.

A estação Massy Europe

Próximo a este novo distrito, outro projeto urbano está sendo desenvolvido para acomodar PMEs e SMIs e para realocar atividades industriais anteriormente estabelecidas em Massy. Este é o parque empresarial Bonde, implementado pela Paris Sud Aménagement.

Como parte desses desenvolvimentos urbanos e do bonde T12 (cofinanciado pelo bonde T12 e pela cidade de Massy), uma estrutura está sendo construída sob os trilhos ferroviários na Rue Migaux. Essa passagem subterrânea será equipada com duas faixas viárias e uma calçada para pedestres. Ela conectará o distrito Massy-Atlantis e seu centro comercial ao Massy-Europe.

A estação de Champlan

Os moradores de Champlan poderão pegar o bonde T12 a partir da nova estação Champlan. Ele

estará localizada ao lado de um distrito econômico voltado para o setor de ecoconstrução. Este projeto de bairro é apoiado pela Agência Regional para a Biodiversidade e pelo Instituto da Região de Paris (IAU IDF).