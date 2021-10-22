Os testes
Os testes são um passo decisivo para a entrada em funcionamento do bonde T12. Eles possibilitam validar a circulação dos trens e o funcionamento adequado dos equipamentos quando o bonde-trem passa.
Como funcionam os julgamentos?
Testes estáticos
Antes de ser colocado em movimento, o bonde-trem é verificado para garantir que cumpre os padrões exigidos de segurança e qualidade. Testes estáticos são realizados para testar sistemas como freios, elétricos, portas e assentos, etc. A conformidade da infraestrutura também é verificada (trilhos, estruturas de engenharia, sinalização, desvios).
Testes dinâmicos
Uma vez concluídos os testes estáticos, os testes dinâmicos podem ocorrer. Eles possibilitam validar a circulação dos trens e o funcionamento adequado dos equipamentos quando o bonde-trem passa. Sistema de freios para trens-bonde, integração nas estações, operação da sinalização leve, etc. Um conjunto completo de testes é realizado para garantir a segurança e o conforto da circulação. Esses testes estão ocorrendo gradualmente, com uma fase inicial de tráfego em baixa velocidade e apenas em certos trechos da linha, seguida por um aumento gradual da velocidade.
O ensaio geral
Depois que todos os testes em andamento forem passados, o teste geral começa. Este é um ensaio geral antes da comissionamento comercial programada para o final do ano. Todos os trens são colocados em condições reais de tráfego, com também testes de situações perturbadas para antecipar todas as situações, parando em cada estação, mas sempre sem passageiros a bordo.
O folheto de teste
Encontre todas as informações sobre os testes de bonde e trem T12 e a sinalização a ser seguida no folheto dedicado.