Como funcionam os julgamentos?

Testes estáticos

Antes de ser colocado em movimento, o bonde-trem é verificado para garantir que cumpre os padrões exigidos de segurança e qualidade. Testes estáticos são realizados para testar sistemas como freios, elétricos, portas e assentos, etc. A conformidade da infraestrutura também é verificada (trilhos, estruturas de engenharia, sinalização, desvios).

Testes dinâmicos

Uma vez concluídos os testes estáticos, os testes dinâmicos podem ocorrer. Eles possibilitam validar a circulação dos trens e o funcionamento adequado dos equipamentos quando o bonde-trem passa. Sistema de freios para trens-bonde, integração nas estações, operação da sinalização leve, etc. Um conjunto completo de testes é realizado para garantir a segurança e o conforto da circulação. Esses testes estão ocorrendo gradualmente, com uma fase inicial de tráfego em baixa velocidade e apenas em certos trechos da linha, seguida por um aumento gradual da velocidade.

O ensaio geral

Depois que todos os testes em andamento forem passados, o teste geral começa. Este é um ensaio geral antes da comissionamento comercial programada para o final do ano. Todos os trens são colocados em condições reais de tráfego, com também testes de situações perturbadas para antecipar todas as situações, parando em cada estação, mas sempre sem passageiros a bordo.