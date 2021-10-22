Descubra o projeto

Instalações mais confortáveis para bicicletas e pedestres



Ao longo do trajeto, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, serão criadas faixas suaves: ciclistas e pedestres poderão circular com total segurança. Em cada estação, equipamentos para recepção de bicicletas serão instalados. Em Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon (estação Amédée Gordini), o empreendimento será concluído por armários seguros para bicicletas.

Dessa forma, todos poderão continuar a viagem de bonde, a pé ou de bicicleta em boas condições.

Um meio de transporte 100% acessível



As plataformas da estação e os trens do bonde T12 estarão na mesma altura, o que tornará o bonde acessível a todos. As estações localizadas entre Massy – Palaiseau e Petit Vaux, assim como a estação elevada Parc du Château em Morsang-sur-Orge, serão equipadas com elevadores para facilitar o acesso às plataformas.

Quanto às outras estações, elas ficarão localizadas ao nível da rua, para facilitar a entrada e saída. Anúncios visuais, sonoros, informarão todos os usuários.