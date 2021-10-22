Descubra o projeto
O bonde T12 conectará Massy a Évry-Courcouronnes. Suas 16 estações atenderão 12 cidades e múltiplos projetos urbanos.
O bonde T12 em um olhar
Uma resposta adaptada às necessidades do território
- Uma melhoria no serviço local para os 12 municípios de Essonne atenderam: Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes.
- Melhor acesso a centros de emprego atuais e futuros e aos muitos projetos de desenvolvimento regional (moradia, centros de atividades ou lazer, etc.).
Um bonde como nenhum outro
O bonde T12 poderá circular tanto nos trilhos da rede ferroviária nacional entre Massy e Épinay-sur-Orge quanto nos trilhos dos bondes em áreas urbanas entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. Isso é chamado de "trem-bonde". Quando entrar em serviço, substituirá o RER C entre as estações Massy e Petit Vaux
- Ambientalmente abraçável, fornecimento de energia e ecovalorização de parte das pistas
- Mobilidade suave , desenvolvimento de rotas seguras para pedestres e ciclistas
- Serviço oferecido 7 dias por semana
- 100% acessível , trens e estações equipados para todos
- Trens confortáveis com ar-condicionado e 500 assentos, incluindo mais de 190 assentos
Um bonde de fácil acesso
Instalações mais confortáveis para bicicletas e pedestres
Ao longo do trajeto, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, serão criadas faixas suaves: ciclistas e pedestres poderão circular com total segurança. Em cada estação, equipamentos para recepção de bicicletas serão instalados. Em Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon (estação Amédée Gordini), o empreendimento será concluído por armários seguros para bicicletas.
Dessa forma, todos poderão continuar a viagem de bonde, a pé ou de bicicleta em boas condições.
Um meio de transporte 100% acessível
As plataformas da estação e os trens do bonde T12 estarão na mesma altura, o que tornará o bonde acessível a todos. As estações localizadas entre Massy – Palaiseau e Petit Vaux, assim como a estação elevada Parc du Château em Morsang-sur-Orge, serão equipadas com elevadores para facilitar o acesso às plataformas.
Quanto às outras estações, elas ficarão localizadas ao nível da rua, para facilitar a entrada e saída. Anúncios visuais, sonoros, informarão todos os usuários.
Um ambiente de vida embelezado
Paisagismo
O paisagismo realizado ao redor do projeto do bonde T12 visa criar um cinturão verde ao longo de toda a parte urbana da rota. A plataforma do bonde T12 será principalmente plantada com sedum ou grama. O sedum, de baixa manutenção, será usado em áreas inacessíveis a pedestres, enquanto o gramado será usado no restante da plataforma.
Desenvolvimento urbano
O trabalho no bonde T12 também permitirá a reorganização de certos cruzamentos, a instalação de mobiliário urbano moderno e a instalação de novas superfícies rodoviárias. Por exemplo, a rotatória do Tratado de Roma em Évry-Courcouronnes será transformada em um entroncamento de semáforos para permitir um tráfego mais calmo.
Um modo de transporte silencioso e de baixa emissão
O bonde T12 é um modo de transporte de baixo ruído, tanto em ambientes internos quanto externos. Não emitirá gases de efeito estufa ou partículas.