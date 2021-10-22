Descubra mais sobre o trabalho

Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Fase 1: Trabalho de redirecionamento de rede e trabalho preparatório

  • Obras de concessão

Liderados pelos concessionários das redes de eletricidade, água, esgoto, gás e telecomunicações, o objetivo é transferir as redes localizadas no local da futura plataforma do bonde e suas estações. Isso permitirá não apenas a instalação de trilhos, estações e cabos, mas também circuitos elétricos, garantindo o acesso e a manutenção das redes sem interromper a circulação do bonde T12.

  • Trabalho preparatório

Outros chamados trabalhos "preparatórios" também são obrigatórios antes de iniciar trabalhos de infraestrutura: aquisição de terrenos, demolição de edifícios, desmatamento, melhorias temporárias nas estradas, instalação de semáforos temporários em determinados setores. Os proprietários do projeto são responsáveis pela sua implementação.

Rota da T12 em Grigny

Fase 2: Trabalho de infraestrutura

Inclui todas as obras necessárias para a construção da linha de bonde e o desenvolvimento urbano:

  • adaptação dos trilhos e estações do RER C entre Massy e Petit Vaux para a passagem do bonde T12;
  • construção da plataforma e do sistema de transporte entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes;
  • construção de pontes que permitissem a passagem do bonde T12;
  • Instalação dos trilhos ferroviários: os trilhos serão colocados na plataforma;
  • instalação de linhas aéreas de contato que fornecerão eletricidade para o bonde T12;
  • Disposição e equipamentos das estações: dispensadores de bilhetes de transporte e equipamentos (telas de informações para passageiros, bancos, caixas) serão instalados nas estações;
  • plantio de árvores e outras vegetações ao redor da plataforma;
  • Desenvolvimentos urbanos.

A infraestrutura também inclui a criação da oficina-garagem localizada em Massy e Palaiseau.

Oficina-garagem Massy-Palaiseau finalizada ©SNCF

Fase nº 3: Testes e ensaios gerais

O primeiro passo é "energizar" as linhas aéreas de contato (LAC) que fornecerão aos bondes uma corrente contínua de 750 volts. Depois, para testar a infraestrutura do bonde-trem T12, testes estáticos e depois dinâmicos possibilitam verificar que todos os elementos técnicos estão funcionando e que o desempenho está conforme o esperado. Os trens operarão sem passageiros, parando nas estações, e o fornecimento de energia, aumento de velocidade e dispositivos de frenagem serão testados. Durante essa etapa, os trens operarão a uma velocidade média de 20 km/h.

Durante o ensaio seco, o tráfego é realizado em condições reais de operação (mas sem passageiros) para garantir o funcionamento adequado da linha e sua segurança. Isso também ajudará a treinar novos maquinistas.

Um olhar para trás sobre a instalação do túnel subterrâneo na nova estação Champlan

Dois agentes locais estão à sua disposição para responder suas perguntas.

Patrice e Gimmy estão de plantão em vários pontos ao longo da rota e fazem rondas nos diversos canteiros de obras. Você também pode escrever para eles ou ligar, não hesite!