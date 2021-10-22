Descubra mais sobre o trabalho

Fase 1: Trabalho de redirecionamento de rede e trabalho preparatório

Obras de concessão

Liderados pelos concessionários das redes de eletricidade, água, esgoto, gás e telecomunicações, o objetivo é transferir as redes localizadas no local da futura plataforma do bonde e suas estações. Isso permitirá não apenas a instalação de trilhos, estações e cabos, mas também circuitos elétricos, garantindo o acesso e a manutenção das redes sem interromper a circulação do bonde T12.

Trabalho preparatório

Outros chamados trabalhos "preparatórios" também são obrigatórios antes de iniciar trabalhos de infraestrutura: aquisição de terrenos, demolição de edifícios, desmatamento, melhorias temporárias nas estradas, instalação de semáforos temporários em determinados setores. Os proprietários do projeto são responsáveis pela sua implementação.