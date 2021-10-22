Descubra mais sobre o trabalho
Entendendo o trabalho
Fase 1: Trabalho de redirecionamento de rede e trabalho preparatório
- Obras de concessão
Liderados pelos concessionários das redes de eletricidade, água, esgoto, gás e telecomunicações, o objetivo é transferir as redes localizadas no local da futura plataforma do bonde e suas estações. Isso permitirá não apenas a instalação de trilhos, estações e cabos, mas também circuitos elétricos, garantindo o acesso e a manutenção das redes sem interromper a circulação do bonde T12.
- Trabalho preparatório
Outros chamados trabalhos "preparatórios" também são obrigatórios antes de iniciar trabalhos de infraestrutura: aquisição de terrenos, demolição de edifícios, desmatamento, melhorias temporárias nas estradas, instalação de semáforos temporários em determinados setores. Os proprietários do projeto são responsáveis pela sua implementação.
Fase 2: Trabalho de infraestrutura
Inclui todas as obras necessárias para a construção da linha de bonde e o desenvolvimento urbano:
- adaptação dos trilhos e estações do RER C entre Massy e Petit Vaux para a passagem do bonde T12;
- construção da plataforma e do sistema de transporte entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes;
- construção de pontes que permitissem a passagem do bonde T12;
- Instalação dos trilhos ferroviários: os trilhos serão colocados na plataforma;
- instalação de linhas aéreas de contato que fornecerão eletricidade para o bonde T12;
- Disposição e equipamentos das estações: dispensadores de bilhetes de transporte e equipamentos (telas de informações para passageiros, bancos, caixas) serão instalados nas estações;
- plantio de árvores e outras vegetações ao redor da plataforma;
- Desenvolvimentos urbanos.
A infraestrutura também inclui a criação da oficina-garagem localizada em Massy e Palaiseau.
Fase nº 3: Testes e ensaios gerais
O primeiro passo é "energizar" as linhas aéreas de contato (LAC) que fornecerão aos bondes uma corrente contínua de 750 volts. Depois, para testar a infraestrutura do bonde-trem T12, testes estáticos e depois dinâmicos possibilitam verificar que todos os elementos técnicos estão funcionando e que o desempenho está conforme o esperado. Os trens operarão sem passageiros, parando nas estações, e o fornecimento de energia, aumento de velocidade e dispositivos de frenagem serão testados. Durante essa etapa, os trens operarão a uma velocidade média de 20 km/h.
Durante o ensaio seco, o tráfego é realizado em condições reais de operação (mas sem passageiros) para garantir o funcionamento adequado da linha e sua segurança. Isso também ajudará a treinar novos maquinistas.
Dois agentes locais estão à sua disposição para responder suas perguntas.
Patrice e Gimmy estão de plantão em vários pontos ao longo da rota e fazem rondas nos diversos canteiros de obras. Você também pode escrever para eles ou ligar, não hesite!
- Patrice:
Correspondência: [email protected]
Telefone: 06 47 07 97 34