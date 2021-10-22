Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes
Biblioteca
- A linha do tempo do projeto
- O futuro bonde T12 em fotos
- Um olhar para trás sobre a construção do túnel subterrâneo em Petit Vaux
- Explore os bastidores da oficina-garagem
- Um olhar para trás sobre a colocação dos primeiros trilhos (novembro de 2020)
- Ao vivo da construção da ponte sobre a RD77, em Morsang-sur-Orge
- Um olhar para trás sobre o trabalho de desenvolvimento das estações RER (verão de 2020)
- O trabalho na oficina-garagem em fotos (verão de 2018)
- O lançamento das pontes em Grigny e Ris-Orangis em fotos
- As obras em Grigny, Ris-Orangis e Morsang-sur-Orge (julho de 2019)
- Trabalho na viga de trilhos em Massy em fotos (janeiro de 2019)
- Um olhar para trás sobre os dias abertos do canteiro de obras em Grigny (12 de outubro de 2019)
- Obras em imagens (verão de 2018)
- Ao vivo do lançamento da ponte Évry-Courcouronnes (junho-julho de 2020)
- Os empregos do bonde T12
- Vídeos do bonde T12
- O direito de