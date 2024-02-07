Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes
O futuro bonde T12 em fotos
- A oficina-garagem Massy-Palaiseau
- Estação Massy-Palaiseau
- Estação Massy Europe
- Estação Champlan
- Estação Longjumeau
- Estação Chilly-Mazarin
- Estação Gravigny-Balizy em Longjumeau
- Estação Petit Vaux em Épinay-sur-Orge
- Zona de desconexão entre a rede ferroviária e a rede urbana
- O bonde T12 na rue des Rossays, Savigny-sur-Orge
- Estação Épinay-sur-Orge
- Estação Parc du Château, Morsang-sur-Orge © Vectuel
- Estação Coteaux de l'Orge, Viry-Châtillon
- Estação Amédée Gordini, Viry-Chatillon
- A ponte sobre a A6, Grigny
- Estação Ferme Neuve, Grigny
- Estação Bois de Saint-Eutrope, Ris-Orangis
- A ponte sobre a rodovia A6, Ris-Orangis
- Estação do Tratado de Roma, Évry-Courcouronnes
- Estação Bois Briard, Évry-Courcouronnes
- A ponte sobre a rodovia A6, Évry-Courcouronnes
- Resort Évry-Courcouronnes