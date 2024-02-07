Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes
O lançamento das pontes em Grigny e Ris-Orangis em fotos
- Canteiro de obras noturno
- Fiação e bobina
- As últimas verificações estruturais
- Reuniões no canteiro de obras
- Vista da fiação usada para puxar a ponte
- As equipes no local
- Vista do bico de lançamento
- Verificações finais pré-lançamento
- O convés e seu bico de lançamento prontos para serem empurrados
- Os trabalhadores ao redor do guincho
- Guincho usado para puxar a ponte
- A ponte Grigny
