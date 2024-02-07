Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

O lançamento das pontes em Grigny e Ris-Orangis em fotos

  • Canteiro de obras noturno
  • Fiação e bobina
  • As últimas verificações estruturais
  • Reuniões no canteiro de obras
  • Vista da fiação usada para puxar a ponte
  • As equipes no local
  • Vista do bico de lançamento
  • Verificações finais pré-lançamento
  • O convés e seu bico de lançamento prontos para serem empurrados
  • Os trabalhadores ao redor do guincho
  • Guincho usado para puxar a ponte
  • A ponte Grigny
