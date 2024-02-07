Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Reuniões Públicas

Reunião pública Épinay-sur-Orge Janeiro de 2022 - Ata

Reunião pública Épinay-sur-Orge janeiro de 2022 - Apresentação

Apresentação por PR Savigny (junho de 2016)

Apresentação de PR Courcouronnes (novembro de 2016)

Apresentação PR Morsang (fevereiro de 2018)

Ata da reunião de Morsang (fevereiro de 2018)

Reunião pública do CR em Epinay (dezembro de 2018)

Reunião de apresentação de empresas e comerciantes Evry-Courcouronnes (janeiro de 2020)

Apresentação da reunião de moradores de Évry-Courcouronnes (fevereiro de 2020)

