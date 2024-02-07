Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Ao vivo da construção da ponte sobre a RD77, em Morsang-sur-Orge

Publicado em

  • Semana 1 (24 de agosto de 2020): O início da construção da ponte sobre a RD77 já começou.
  • Semana 2 (31 de agosto de 2020): A ponte está revestida e pronta para concreto.
  • Semana 3 (7 de setembro de 2020): A ponte está sendo concretada.
  • Semana 4 (14 de setembro de 2020): A estrutura da ponte está sendo consolidada
  • Semana 5 (21 de setembro de 2020): As 26 vigas da ponte foram instaladas em duas noites.
  • Semana 6 (28 de setembro de 2020): a instalação das 26 vigas metálicas da ponte RD257 está sendo finalizada