Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes
Um olhar para trás sobre a construção do túnel subterrâneo em Petit Vaux
Publicado em
- Trabalho na estação Petit Vaux
- Trabalho na estação Petit Vaux
- Estação Petit Vaux
- Trabalhos de impermeabilização em andamento antes de reabastecer a estrutura (sábado, 27/02 - 20h30)
- Trabalhos de impermeabilização em andamento antes de reabastecer a estrutura (sábado, 27/02 - 20h30)
- Instalação da segunda estrutura (sábado, 20/02 - 17h30)
- Instalação da segunda estrutura (sábado, 20/02 - 17h30)
- Em primeiro plano, a estrutura de recepção do futuro poço do elevador
- Instalação da primeira estrutura (sábado, 20/02 - 12h30)
- Instalação da primeira estrutura (sábado, 20/02 - 12h30)