Um olhar para trás sobre a construção do túnel subterrâneo em Petit Vaux

Trabalho na estação Petit Vaux

Estação Petit Vaux

Trabalhos de impermeabilização em andamento antes de reabastecer a estrutura (sábado, 27/02 - 20h30)

Instalação da segunda estrutura (sábado, 20/02 - 17h30)

Em primeiro plano, a estrutura de recepção do futuro poço do elevador

Instalação da primeira estrutura (sábado, 20/02 - 12h30)