Obras em imagens (verão de 2018)

Trabalho ao longo da rodovia A6 no Parc du Séminaire em Savigny-sur-Orge.

Um teste concreto de adequação é realizado na futura área de plataforma em Savigny-sur-Orge.

Vista do canteiro de obras no Parc du Séminaire em Morsang-sur-Orge e Savigny-sur-Orge a partir do Chemin des Franchies.

Com seu taquimètre, o topógrafo registra pontos de referência no canteiro de obras da rotatória do Tratado de Roma em Courcouronnes.

Desenvolvimento da rede rodoviária no futuro cruzamento do Tratado de Roma em Courcouronnes.

Construção dos aterros que abrigarão as futuras rampas de entrada e saída RN440 e RD31.

Terraplenagem e tratamento de solo no local expresso do Tram 12 em Ris-Orangis.

A remoção das barreiras acústicas em Morsang-sur-Orge

A construção do expresso do Bonde 12 em Grigny. Ao longe, você pode ver uma broca localizada no outro local, do outro lado da A6. Em primeiro plano, os trabalhadores trabalham nas fundações da futura ponte

Vista das obras em Morsang-sur-Orge

Para permitir a construção da ponte sobre a A6 e a inserção dos trilhos expressos do Tram 12, as barreiras de ruído foram removidas. Eles serão substituídos escalonados ao final do trabalho.

Painel de uma máquina de construção

Vista do canteiro de obras da futura ponte sobre a A6 em Grigny