Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

O trabalho na oficina-garagem em fotos (verão de 2018)

Publicado em

  • Formagem dos trilhos acima da mina na oficina de manutenção.
  • Construção da parte administrativa.
  • Reforço dos trilhos na mina da oficina antes de despejar o concreto.
  • Instalação de piso de madeira na parte administrativa.
  • Instalação de um poste de madeira no edifício administrativo.
  • Oficina de manutenção: estrutura de concreto (vigas e colunas).
  • Obras adicionais de terraplanagem ao longo dos trilhos acima da fossa.
  • Visão geral do prédio administrativo e oficina de manutenção.
  • Entrada para o prédio administrativo.