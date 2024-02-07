Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes
O trabalho na oficina-garagem em fotos (verão de 2018)
- Formagem dos trilhos acima da mina na oficina de manutenção.
- Construção da parte administrativa.
- Reforço dos trilhos na mina da oficina antes de despejar o concreto.
- Instalação de piso de madeira na parte administrativa.
- Instalação de um poste de madeira no edifício administrativo.
- Oficina de manutenção: estrutura de concreto (vigas e colunas).
- Obras adicionais de terraplanagem ao longo dos trilhos acima da fossa.
- Visão geral do prédio administrativo e oficina de manutenção.
- Entrada para o prédio administrativo.