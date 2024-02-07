As obras em Grigny, Ris-Orangis e Morsang-sur-Orge (julho de 2019)

A ponte Ris-Orangis pronta para ser lançada

Ninho de pássaro na estrutura da ponte Grigny

Estrutura da futura ponte sobre o Orge no parque Morsang

Os pilares que sustentarão a futura plataforma do bonde

Acima da futura ponte Grigny

Emaranhamento ao redor da ponte Grigny

Vista da ponte Ris-Orangis

Preparativos finais para o lançamento da ponte Grigny

Instalação das estruturas de pilares no parque Morsang

Muro de contenção no Parque Morsang

O canteiro de obras se estende ao longo da rodovia no parque Morsang

Contemplando do topo da ponte Ris-Orangis