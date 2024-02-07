Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes
As obras em Grigny, Ris-Orangis e Morsang-sur-Orge (julho de 2019)
- A ponte Ris-Orangis pronta para ser lançada
- Ninho de pássaro na estrutura da ponte Grigny
- Estrutura da futura ponte sobre o Orge no parque Morsang
- Os pilares que sustentarão a futura plataforma do bonde
- Acima da futura ponte Grigny
- Emaranhamento ao redor da ponte Grigny
- Vista da ponte Ris-Orangis
- Preparativos finais para o lançamento da ponte Grigny
- Instalação das estruturas de pilares no parque Morsang
- Muro de contenção no Parque Morsang
- O canteiro de obras se estende ao longo da rodovia no parque Morsang
- Contemplando do topo da ponte Ris-Orangis
- Trabalhadores vistos da ponte Ris-Orangis